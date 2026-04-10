דאלארה MPS: יצירת המופת החד-פעמית שנוצרה בסתר 

הדאלארה MPS ( צילום: יצרן )

אתם עשירים מופלגים ונמאס לכם שהחברים תמיד מציקים לכם ומבקשים להצטרף לסיבוב ברכב היוקרה שלכם? ובכן, בחברה האיטלקית מצאו את הפתרון המושלם עבורכם. הכירו את ה-Dallara MPS (ראשי תיבות באיטלקית של 'Macchina Posto Singolo' – מכונית חד-מושבית). עד לאחרונה, המכונית הזו הייתה פרויקט צדדי וסודי לחלוטין שהעסיק צוות קטן של עובדי דאלארה לאורך כל סגרי הקורונה הממושכים באיטליה.

הדאלארה MPS ( צילום: יצרן )

הדאלארה MPS ( צילום: יצרן )

כעת, משנחשף הפרויקט, דאלארה מעמידה את היצירה החד-פעמית הזו (One-off) למכירה פומבית באירוע היוקרתי של בית המכירות RM Sotheby's במונקו. מה שהופך את המכירה הזו למיוחדת עוד יותר היא העובדה שכל ההכנסות ממנה יועברו במלואן לקרן קטרינה דאלארה, הקרויה על שמה של בתו המנוחה של מייסד החברה, ג'יאמפאולו. מטרת הקרן היא לטפח ולקדם את הפיתוח החברתי והתרבותי באזור ואל צ'נו (Val Ceno) שבאיטליה, דבר שמעניק לרוכש ערך מוסף.

הדאלארה MPS ( צילום: יצרן )

הדאלארה MPS ( צילום: יצרן )

הדאלארה MPS ( צילום: יצרן )

המכונית עצמה מיוחדת לא פחות מהסיפור שמאחוריה, שכן היא נשענת על דברים רבים שנלקחו ממכונית הכביש הראשונה של היצרנית, הסטרדלה. היא כוללת שלדה העשויה מסיבי פחמן, ובליבה פועם מנוע אקובוסט טורבו של פורד בנפח 2.3 ליטרים, שעבר שדרוג כדי להפיק 400 כוחות סוס. כשמחברים את הנתון הזה למשקל עצמי זעום שמוערך בכ-850 קילוגרמים בלבד, מתקבלת מכונת נהיגה חסרת פשרות וסופר מהירה המגיעה מ-0 ל-100 קמ"ש ב-3.3 שניות.

תנוחת הנהיגה המרכזית והעיצוב החיצוני שואבים השראה ישירה ממכונית המרוץ הראשונה אי פעם של דאלארה, ה-SP1000 מתחילת שנות השבעים. למרות תא הנוסעים הצפוף והעובדה שמדובר ברכב שיוצר בעותק יחיד, איכות ההרכבה והגימור של ה-MPS מרשימים באופן יוצא דופן. אנשי בית המכירות מעריכים כי שוויה של המכונית יעלה על 600,000 ליש"ט. כעת נותר רק להמתין ולראות באיזה סכום היא תמכר בסופו של דבר.