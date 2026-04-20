​גורמים רשמיים בממשל האמריקני מסרו כי חלה התקדמות משמעותית בשיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, זאת למרות האולטימטום שהוצב בסבב הקודם.

לפי הדיווחים, שני הצדדים רשמו צעדים קדימה לקראת גיבוש הסכם, על אף שסוגיות הליבה סביב משך הגבלת העשרת האורניום והמצור הימי נותרו במחלוקת.

ארצות הברית דורשת איסור העשרה למשך עשרים שנה, בעוד טהראן מוכנה להגבלה של חמש שנים בלבד.

​במקביל לדיווחים על התקדמות, הנשיא דונלד טראמפ החריף את הטון כלפי טהראן והבהיר כי אי הגעה להסכם תוביל לתגובה צבאית קשה. "אנו מציעים עסקה הוגנת וסבירה מאוד, ואני מקווה שהם יקבלו אותה כי אם לא, ארצות הברית עומדת להשמיד כל תחנת כוח וכל גשר באיראן", כתב הנשיא ברשתות החברתיות והוסיף: "לא עוד מר נחמד!". דברים אלו מגיעים על רקע פקיעה קרובה של הפסקת האש בת השבועיים בין המדינות.

​המתיחות בשטח באה לידי ביטוי בתקרית צבאית במיצרי הורמוז, שם תקפה משחתת אמריקנית ספינת מטען הנושאת דגל איראני. לפי הודעת הנשיא, הספינה ניסתה לעקוף את המצור שהטילה ארצות הברית על נמלים באיראן. טראמפ כינה את ניסיונות איראן לפגוע בתנועה הימית באזור "הפרה מוחלטת של הפסקת האש שלנו", זאת לאחר תקיפה איראנית על כלי שיט הודיים בסוף השבוע.

​סגן הנשיא ג'יי די ואנס צפוי להגיע השבוע לאיסלאמאבאד בראש משלחת אמריקנית כדי לנסות ולחתום על ההסכם.

המהלך מגיע לאחר שב-12 באפריל עזב ואנס את פקיסטן בפתאומיות והגדיר את עמדת ארצות הברית בתור "הצעה סופית והטובה ביותר". יחד עם ואנס יגיעו לפקיסטן גם השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, במטרה לסיים את העימות שפוגע בכלכלה העולמית ובשרשראות האספקה.

​למרות שהתקשורת הממלכתית באיראן טרם אישרה את דבר קיום המפגש, פקיסטן כבר נערכת לאירוח השיחות תחת אבטחה כבדה. הבירה איסלאמאבאד הושמה תחת סגר ביטחוני, ועשרת אלפים אנשי כוחות ביטחון נפרסו ברחבי העיר. עבור איראן, הסכם עשוי להביא להפשרת נכסים בשווי מיליארדי דולרים ולהקלה בסנקציות, צעדים החיוניים לשיקום הכלכלה והתשתיות שנפגעו במהלך המלחמה.