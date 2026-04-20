ראש הממשלה היוצא של סלובניה, רוברט גולוב, הודיע היום (שני) כי מפלגתו לא הצליחה לגבש קואליציה שתאפשר לה להמשיך בשלטון. הודאה זו עשויה לסלול את הדרך לחזרתו של מנהיג הימין הפופוליסטי, יאנז יאנשה, לכס ראשות הממשלה בראשות קואליציית ימין.

מפלגת "תנועת החופש" הליברלית בראשות גולוב אמנם ניצחה בבחירות שנערכו בחודש שעבר בפער זעום של 29 מושבים מתוך 90, אך כשלה בהשגת רוב לממשלה. לאחר חודש של מגעים קואליציוניים עקרים, עדכן גולוב את נשיאת סלובניה, נטשה פירק מוסר, כי מפלגתו תעבור לשורות האופוזיציה בפרלמנט.

המבנה הפוליטי החדש ב-לובליאנה מסמן קץ לתקופת שלטון שהתאפיינה במתיחות חריפה מול ישראל.

תחת הנהגת גולוב, סלובניה נקטה צעדים חסרי תקדים נגד ירושלים, בהם הכרה רשמית במדינה פלסטינית ביוני 2024 והטלת אמברגו נשק מלא ביולי 2025, אז הפכה למדינה הראשונה באיחוד האירופי שאוסרת על ייבוא וייצוא ביטחוני מישראל ואליה.

מנהיג הימין יאנשה, שזכה ב-28 מושבים, צפוי כעת לנסות להרכיב ממשלה. יאנשה, המקורב לראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, נחשב לידיד של ישראל ובמהלך קמפיין הבחירות הואשם על ידי גולוב בשיתוף פעולה עם חברות מודיעין ישראליות לצורך התערבות בבחירות.

הנשיאה פירק מוסר נפגשה עם יאנשה, שהבהיר כי טרם הבטיח את התמיכה הדרושה להקמת ממשלה, אך הדגיש כי מפלגתו ערוכה לכל תרחיש פוליטי. "כל שלוש האופציות טובות עבורנו", אמר יאנשה בהתייחסו לאפשרות של "להקים ממשלה, להישאר באופוזיציה או להשתתף בבחירות חוזרות".