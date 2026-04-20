כיכר השבת
בשורות טובות מאירופה

מהפך בסלובניה: האנטי-ישראלי בדרך החוצה - מנהיג הימין ינסה להרכיב ממשלה

ראש ממשלת סלובניה רוברט גולוב הודיע היום כי לא הצליח להרכיב ממשלה, המלאכה תוטל על איש הימין יאנז יאנשה שנחשב לפרו-ישראלי | הממשלה היוצאת הייתה אחת הלעומתיות ביותר כלפי ישראל מאז ומעולם, כעת נראה כי היא בדרך לעזוב את השלטון (חדשות) 

רוברט גולוב האנטי-ישראלי (צילום: gov.si)

ראש הממשלה היוצא של סלובניה, רוברט גולוב, הודיע היום (שני) כי מפלגתו לא הצליחה לגבש קואליציה שתאפשר לה להמשיך בשלטון. הודאה זו עשויה לסלול את הדרך לחזרתו של מנהיג הימין הפופוליסטי, יאנז יאנשה, לכס ראשות הממשלה בראשות קואליציית ימין.

מפלגת "תנועת החופש" הליברלית בראשות גולוב אמנם ניצחה בבחירות שנערכו בחודש שעבר בפער זעום של 29 מושבים מתוך 90, אך כשלה בהשגת רוב לממשלה. לאחר חודש של מגעים קואליציוניים עקרים, עדכן גולוב את נשיאת סלובניה, נטשה פירק מוסר, כי מפלגתו תעבור לשורות האופוזיציה בפרלמנט.

המבנה הפוליטי החדש ב-לובליאנה מסמן קץ לתקופת שלטון שהתאפיינה במתיחות חריפה מול ישראל.

תחת הנהגת גולוב, סלובניה נקטה צעדים חסרי תקדים נגד ירושלים, בהם הכרה רשמית במדינה פלסטינית ביוני 2024 והטלת אמברגו נשק מלא ביולי 2025, אז הפכה למדינה הראשונה באיחוד האירופי שאוסרת על ייבוא וייצוא ביטחוני מישראל ואליה.

מנהיג הימין יאנשה, שזכה ב-28 מושבים, צפוי כעת לנסות להרכיב ממשלה. יאנשה, המקורב לראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, נחשב לידיד של ישראל ובמהלך קמפיין הבחירות הואשם על ידי גולוב בשיתוף פעולה עם חברות מודיעין ישראליות לצורך התערבות בבחירות.

הנשיאה פירק מוסר נפגשה עם יאנשה, שהבהיר כי טרם הבטיח את התמיכה הדרושה להקמת ממשלה, אך הדגיש כי מפלגתו ערוכה לכל תרחיש פוליטי. "כל שלוש האופציות טובות עבורנו", אמר יאנשה בהתייחסו לאפשרות של "להקים ממשלה, להישאר באופוזיציה או להשתתף בבחירות חוזרות".

בחירותממשלהסלובניה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר