נשיא ארה"ב דונלד טראמפ המשיך אחר הצהריים (שלישי) במתקפת הציוצים שלו בנושא האיראני. בטווח של כמה שעות כתב הנשיא טראמפ מספר רב של פוסטים בנוגע למלחמה עם איראן, כאשר לפי ההערכות הנשיא ניסח אותם בעצמו. בשעה האחרונה הוסיף הנשיא שני פוסטים העוסקים בהוצאות להורג באיראן ובמבצע "פטיש חצות".

הנשיא יצא להגנת המבצע הצבאי ותקף את מבקריו מהשמאל ומהתקשורת כשאמר "לעולם אל תאפשרו לדמוקרטים הבוגדים כמו האדם בעל ה-IQ הנמוך חכים ג'פריס, או צ'אק שומר הבוכה, או תקשורת הפייק ניוז המושחתת לחלוטין כמו הוול סטריט ג'ורנל המזויף והנרקב, הניו יורק טיימס הכושל (המנויים בירידה!), או '60 דקות' הגוססת, להשפיל או לבקר את מבצע פטיש חצות, אשר מחק לחלוטין את מיקומי האבק הגרעיני עד לנקודה שבה איראן צמאת הדם לא הצליחה להגיע אליו, או לחפור אותו".

בנוסף חשף הנשיא את היקף המעקב המודיעיני על האתרים שהופצצו וציין כי "לכוח החלל יש מצלמות על כל אינץ' משלושת האתרים שנפגעו בצורה כה מבריקה ביוני האחרון!". דברים אלו מגיעים על רקע הדיווחים על חוסר הסכמה בשיחות בין ארה"ב לאיראן בנוגע לאורניום המועשר שעדיין ברשות האיראנים.

טראמפ התייחס בדבריו גם למגעים המדיניים העתידיים מול טהרן ופנה באופן ישיר להנהגה האיראנית בבקשה לשחרר נשים המוחזקות במעצר במדינה, תוך שהוא מציין כי נציגיו צפויים להתחיל במשא ומתן עם הממשל המקומי בקרוב.

בפנייה ישירה שפרסם הנשיא לקראת פתיחת מגעים דיפלומטיים, הוא פנה "למנהיגי איראן, שיהיו בקרוב במשא ומתן עם נציגיי: אודה מאוד על שחרור הנשים הללו. אני בטוח שהן יכבדו את העובדה שעשיתם זאת. בבקשה אל תגרמו להן נזק! זו תהיה התחלה מצוינת למשא ומתן שלנו!!!", כתב טראמפ, בנוגע לנשים שדווח כי הן עתידות להיות מוצאות בקרוב להורג.

טראמפ הבהיר כי צעד זה יתקבל בחיוב וישפיע על האווירה בשיחות הצפויות.