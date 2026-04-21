הבוקר (שלישי) התקיים במטה שירות הביטחון הכללי טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, חללי השירות ונפגעי פעולות האיבה.

הטקס התקיים במעמד המשפחות השכולות, גימלאי השירות, חברות וחברי מטה שב״כ ועובדות ועובדי הארגון.

ראש השב"כ, דוד זיני, נאם בטקס יום הזיכרון שהתקיים במטה השב"כ:

"ביום קדוש ונשגב זה וביתר שאת בשעה זו שעת הצפירה, מתכנס כל העם ומסיר מעליו כל מפרד ומפלג ומתאחד. מתאחד עם זכר בניו ובנותיו שבחייהם ובמותם סללו את הדרך לתקומתה ולקוממיותה של מדינת ישראל.

הדומיה היא אינה פסיבית, היא אינה רק היעדר רעש ומעש, הדומיה היא כלי ביטוי עוצמתי, עמוק ומהותי.

'קול קראתי והלכתי, הלכתי כי קרא הקול' כתבה חנה סנש וכאילו ביקשה להרגילנו לפעול מתוך שליחות פנימית ומסירות ולא מתוך שיקול של רווח אישי, ולקול הפנימי אפשר להקשיב רק אם מתרגלים לשתוק.

על בסיס יסודות הקשבה ענוותנים אלו גדלו וצמחו רבים וטובים מגיבורנו ולאורם הלכו ונצרבו בנו עם השנים הערכים.

יום הזיכרון אינו יום פרטי רק עבור המשפחות השכולות, הרי לכל משפחה ישנו יום אזכרה כואב בו נפל הבן או הבת שהשאירו חלל עצום,

יום הזיכרון הינו יום לאומי כללי הקורא לנו להתחבר לסיבת קיומנו השורשית, למטרת חיינו הלאומית ולעיסוק במהות ובאלו הקמים עלינו לכלותינו.

אנשי שירות, משפחות יקרות אנו מבטיחים: לא נניח לזמן להקהות את חדות דמותם ואור דרכם. נמשיך לפעול בצללים כדי להוסיף ולהאיר את פניה של המדינה, נמשיך להקשיב לקול הפנימי, הקורא לנו בשמם להתייצב פעם אחר פעם למשימה".

יהי זכרם ברוך ונצור בליבנו לעד״.