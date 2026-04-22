שלטונות איראן הוציאו להורג עם שחר את מהדי פריד, מי ששימש בתפקיד ניהולי בכיר באחד המנגנונים הרגישים במדינה והורשע בשיתוף פעולה עם המוסד הישראלי.

על פי ההודעה הרשמית, "בוצע לפנות בוקר גזר דין מוות נגד מהדי פריד, מרגל של הישות הציונית, שסיפק למוסד מידע רגיש על המדינה". פריד הועלה לגרדום ביום רביעי לפנות בוקר לאחר השלמת ההליכים המשפטיים נגדו.

לטענת האיראנים, ​הנאשם החזיק בתפקיד רגיש כראש מחלקת ניהול בוועדה להגנה פסיבית, גוף האמון על הגנה אזרחית ומיגון תשתיות מפני תקיפות ואירועי חירום.

מתוקף תפקידו, "אדם זה היה אחראי על מחלקת ניהול בוועדת ההגנה הפסיבית באחת היחידות הרגישות במדינה". סמכויותיו העניקו לו גישה נרחבת למידע מסווג הנוגע לדרכי ההתגוננות של איראן בפני איומים חיצוניים.

​ממצאי החקירה האיראנית העלו כי הקשר בין פריד לבין שירותי המודיעין הישראליים החל באמצעות המרחב המקוון.

בטהרן טוענים כי בשל רמת הגישה הגבוהה של פריד לנתונים אסטרטגיים, הוא זכה לאישור מהיר מצד מפעיליו במוסד. רשויות הביטחון הדגישו כי פריד ניצל את מעמדו המקצועי כדי להעביר את המידע הרגיש לידי קצין המודיעין שפעל מולו.

​הוועדה להגנה פסיבית באיראן נחשבת לגוף מרכזי בתכנון המערך הלוגיסטי וההגנתי של מתקנים חיוניים, כולל מתקני גרעין, תשתיות נפט ומרכזי תקשורת. תפקידו של פריד בניהול הוועדה העניק לו, על פי האישומים, יכולת לחשוף בפני ישראל נקודות תורפה במערכי ההגנה הלאומיים של הרפובליקה האסלאמית.