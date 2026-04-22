כיכר השבת
"הטיסה בוצעה"

הזיה: הנוסעים התייצבו - המטוס המריא כשהוא ריק ומסרב לפצות

נוסעים טיסת ריינאיר מצרפת למרקש, מרוקו נאלצו לראות את מטוסם ממריא בלעדיהם בגלל מחסור בכוח אדם | המטוס המריא בזמן ללא נוסעים, ומסרב לפצות אותם כי לטענתו "הטיסה בוצעה" (חדשות)

מטוס של ענקית הלואוקוסט האירית ריינאייר (צילום: משה שי/פלאש 90)

מטוס ריינאייר המריא ריק והשאיר מאות נוסעים ללא פיצוי בשל מחדל ביטחוני בשדה התעופה.

החברה מסרבת להחזיר כספים ל-192 נוסעים שנותרו על הקרקע בצרפת בטענה שהטיסה בוצעה כסדרה.

​חברת התעופה ריינאייר מסרבת להעניק פיצויים ל-192 נוסעים שנותרו בנמל התעופה בצרפת, לאחר שמטוסם המריא ליעדו כשהוא ריק מאדם.

החברה דחתה את בקשות ההחזר בטיעון הרשמי כי הטיסה הופעלה במועדה, זאת למרות שאיש מהנוסעים לא הורשה לעלות עליה. הנוסעים המאוכזבים, שתכננו חופשות משפחתיות, מתכוונים לפנות למתווך התיירות והנסיעות כדי להסדיר את המחלוקת מול החברה.

​המקרה החריג התרחש בטיסה שיועדה למרקש, כאשר הנוסעים המתינו בשער ההמראה אך לא הורשו לעלות למטוס.

"אמרו לנו שאין אפשרות להחזר כספי מכיוון שהטיסה הופעלה. היא המריאה מבאווה ב-13:59 ונחתה ב-16:30 במרקש", סיפר אחד הנוסעים שנאלץ לשוב לביתו במקום לצאת לחופשה.

המטוס ביצע את המסלול המתוכנן ללא נוסעים כדי למנוע את ביטול הטיסה ברישומיה הרשמיים של החברה.

​הסיבה לאירוע נעוצה במחסור באנשי ביטחון בנמל התעופה, מצב שמנע את השלמת בדיקות הבידוק והעלייה למטוס בלוח הזמנים שנקבע.

"הודיעו לנו בשעה 13:00, כשהטיסה הייתה מתוכננת לצהריים, שלא עלינו וכל הנוסעים יכולים לחזור הביתה", העיד נוסע נוסף על רגע קבלת הבשורה המפתיעה בשדה. בעוד שהנהלת נמל התעופה והחברה מטילות את האחריות אחת על השנייה, הנוסעים נותרו ללא מענה.

טיסהריינאייר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

