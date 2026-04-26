ארמון בקינגהאם בוחן את השלכות הירי בוושינגטון על ביקור המלך בארצות הברית שאמור היה להתרחש בקרוב.

לפי דיווח ב'רויטרס' שציטט גורמים רשמיים בלונדון, דיונים ביטחוניים נערכים מול הרשויות האמריקאיות לאחר ניסיון פגיעה בנשיא טראמפ ערב הגעת המלך.

​ארמון בקינגהאם הודיע היום כי נערכים דיונים מול הרשויות בארצות הברית כדי לבחון את השפעת אירוע הירי בוושינגטון על תכנון ביקורו הממלכתי של המלך צ'ארלס במדינה. הדיונים מתקיימים בעקבות התקרית הביטחונית במוצאי שבת, במהלכה פתח חמוש באש לעבר אנשי ביטחון סמוך לארוחת הערב של כתבי הבית הלבן.

​הנשיא דונלד טראמפ פונה מהאירוע על ידי אנשי השירות החשאי, ולפי דברי התובע הכללי בפועל של ארצות הברית, טוד בלאנש, נראה כי הירי כוון לעבר הנשיא וגורמי ממשל נוספים.

דובר מטעם הארמון מסר כי המלך צ'ארלס מעודכן בפרטים וחש הקלה על כך שהנשיא, רעייתו והאורחים במקום לא נפגעו מהירי.

​לדברי הדובר, "מספר דיונים יתקיימו לאורך היום כדי לדון עם עמיתים אמריקאים וצוותינו באיזו מידה אירועי מוצאי שבת עשויים להשפיע או לא על התכנון המבצעי של הביקור".

במקביל, מקורות בארמון דיווחו כי המלך ורעייתו קמילה פנו באופן פרטי אל דונלד ומלניה טראמפ כדי להביע את תנחומיהם.

​למרות המתיחות הביטחונית, התובע הכללי בלאנש הביעה ביטחון בכך שניתן יהיה להבטיח את שלומו של המלך במהלך שהותו. גם בממשלת בריטניה הבהירו כי שיתוף הפעולה הביטחוני נמשך, והשר הבכיר דארן ג'ונס ציין כי "לגבי ביקורו של הוד מלכותו בארצות הברית בשבוע הבא... שירותי הביטחון שלנו כמובן ישארו בשיתוף פעולה הדוק לקראת ביקורו".

​הביקור המלכותי, המתוכנן להתחיל ביום שני, צפוי להימשך ארבעה ימים ולכלול נאום בפני הקונגרס לרגל 250 שנה להכרזת העצמאות האמריקאית. בממשלתו של קיר סטארמר מקווים כי המפגש, הכולל גם שיחה פרטית בין המלך לטראמפ, יסייע בחיזוק הקשרים הדיפלומטיים בין המדינות לאחר תקופה של מתיחות.