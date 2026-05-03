אבן מהכותל המערבי שהוצבה במשך עשרות שנים בקריה בתל אביב תשוב מחר לגניזה ייעודית לצד אבני הכותל.

מתוך כבוד לקדושת אבני הכותל המערבי, ובהמשך להודעת שר הביטחון ישראל כץ – אבן מאבני הכותל המערבי שריד בית מקדשנו, אשר הוצבה במשך עשרות שנים בקריה בתל אביב, תשוב מחר לגניזה ייעודית לצד שאר אבני הכותל העתיקות.

כזכור, הדברים סוכמו בין שר הביטחון לבין רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ, במסגרתם נעתר שר הביטחון לבקשת רב הכותל להשבת האבן למקומה הטבעי.

טקס השבת האבן יתקיים מחר (שני) בשעה 10:00 בבוקר במרכז דוידסון - הגן הארכיאולוגי ליד הכותל המערבי - במעמד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, שר הביטחון ואישי ציבור.

הדיון ההלכתי בשאלת קדושת אבני הכותל המערבי מתמקד בשאלה האם מדובר בקדושת "הקדש" המקורית של בית המקדש, או שמא בקדושת בית כנסת בלבד.

הרב יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל בספרו "היכל יצחק" נטה לחלק בין הנדבכים השונים, וסבר כי האבנים התחתונות שהן מימי המקדש קדושות בקדושת הגוף של המקדש עצמו.

לעומת זאת, בשו"ת "ציץ אליעזר" של הרב אליעזר וולדינברג זצ"ל, מובאת העמדה המחמירה יותר הרואה בכל הכותל יחידה אחת. הוא מבסס זאת על הכלל ש"מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי", וקובע כי יש לנהוג באבניו דין הקדש גמור, כולל איסור מעילה והנאה מרסיסי אבנים שנפלו.

מקור הנימוק לקדושת המקדש נעוץ בהגדרת הכותל כחומת הר הבית, שעליה נפסק ברמב"ם ש"עובי הכתלים כלפנים". לפי סברה זו, האבן אינה רק קיר של בית תפילה, אלא חלק אורגני מהמתחם המקודש ביותר שקדושתו היא "קדושת עולם" ואינה בטלה גם בחורבנו.