אוסטרליה פתחה היום בסדרת שימועים פומביים במסגרת ועדת חקירה ממלכתית הבוחנת את נסיבות פיגוע הירי הקטלני בחוף בונדיי ואת הזינוק בגילויי האנטישמיות במדינה, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

הפיגוע, שהתרחש בדצמבר האחרון במהלך חגיגת חנוכה של בית חב"ד בעיר, גבה את חייהם של 15 בני אדם ועורר דרישה ציבורית לשינוי חקיקתי בתחומי הנשק והמאבק בשנאה.

​במהלך הדיונים הופיעו עדים מהקהילה היהודית ותיארו אווירה של פחד גובר מאז החלה המלחמה בעזה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד.

ניצול השואה פיטר הלאס, בן 86 שנמלט מהונגריה, אמר לחברי הוועדה כי "מה שקורה באוסטרליה היום אינו הד קלוש של עבר רחוק. עבור אלו מאיתנו שחיו בשנות ה-30 וה-40, זה משהו שאנחנו מזהים, והזיהוי הזה מפחיד ומהווה עילה לבהלה".

​שיינה גוטניק, ששכלה את אביה בפיגוע, סיפרה על המציאות היומיומית החדשה וציינה כי "כאמא, אני שוקלת כל הזמן את הסיכון של חשיפת ילדיי לסביבות שבהן הם עלולים להיות עדים, או נתונים, לאנטישמיות".

היא שיתפה מקרה שבו הוטחו בה קללות בקניון בשל ענידת שרשרת מגן דוד. עדה אחרת הוסיפה כי משפחתה החליטה להגר לישראל מטעמי ביטחון, שכן "מעולם לא ציפינו שבתי כנסת יישרפו. מעולם לא ציפינו שיצודו יהודים בחוף בונדיי. משפחתי ואני לא רוצים לחיות יותר באוסטרליה. אנחנו לא מרגישים בטוחים כאן. אנחנו לא מרגישים רצויים".

​השופטת בדימוס וירג'יניה בל, העומדת בראש הוועדה, הסבירה כי הדיונים יתמקדו בשלב הראשון בהיקף התופעה ובגורמיה.

לדבריה, "הזינוק החד באנטישמיות שבו חזינו באוסטרליה משתקף במדינות מערביות אחרות ונראה קשור בבירור לאירועים במזרח התיכון. חשוב שאנשים יבינו כמה מהר האירועים הללו יכולים לעורר גילויי עוינות מכוערים כלפי יהודים אוסטרלים פשוט כי הם יהודים".

​ההשפעה ניכרת גם על מוסדות החינוך, כפי שתיארה נשיאת מכללת הר סיני, סטפני שוורץ. היא ציינה כי בית הספר נאלץ לקיים תרגילי התגוננות מפני טרור ולהציב אבטחה כבדה סביב המתחם. שוורץ אמרה כי "אתה עובר על פני בית הספר שלנו וזה נראה הרבה יותר כמו בית סוהר מאשר בית ספר יסודי".

​ביום חמישי האחרון פרסמה הוועדה דוח ביניים שכלל 14 המלצות, ביניהן הגברת האבטחה סביב אירועים קהילתיים יהודיים ורפורמות נוספות בפיקוח על נשק ומלחמה בטרור. סבב שימועים נוסף צפוי להתקיים בהמשך החודש, והדוח הסופי אמור להיות מוגש ב-14 בדצמבר, בדיוק שנה לאחר הפיגוע בחוף בונדיי.