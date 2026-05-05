כיכר השבת
מדינה מתפוררת

"זה טירוף" | כאוס בצמרת: הזעם של פזשכיאן אחרי מתקפת הטילים באמירויות

לפי דיווח באיראן אינטרנשיונל, הלילה פרץ עימות חריף בין השלטון באיראן למשמרות המהפכה בעקבות ירי הטילים ה'ספונטני' על איחוד האמירויות | כל הפרטים (חדשות)

נשיא איראן

הנהגת נמצאת בשיאו של משבר פנימי חריף, כאשר הנשיא מסעוד פזשכיאן מביע זעם חסר תקדים על התנהלות משמרות המהפכה.

לפי דיווחים שהגיעו מרשת איראן אינטרנשיונל, הנשיא תקף בחריפות את תקיפות הטילים והכטב"מים שביצע הצבא נגד איחוד האמירויות, פעולות שנעשו ללא ידיעת הממשלה או תיאום עמה.

​פזשכיאן כינה את הפעילות הצבאית באזור "חוסר אחריות מוחלט" והזהיר כי הגישה המובילה להסלמה מול מדינות האזור היא בגדר "שיגעון". הנשיא הבהיר כי לפעולות הללו עלולות להיות השלכות בלתי הפיכות על מעמדה המדיני של איראן, בעוד החיכוך בין הדרג המדיני לצבאי הולך ומחריף.

​במקביל לקרע המבצעי, פזשכיאן ויו"ר הפרלמנט מוחמד באגר גאליבאף פועלים להדחתו של שר החוץ, עבאס עראקצ'י.

השניים מאשימים את השר בכך שהוא פועל כסגנו של מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואחידי, ומקבל ממנו הנחיות ישירות בנוגע למשא ומתן על תוכנית הגרעין, תוך עקיפת סמכותו של הנשיא בשבועות האחרונים.

​מדיניות היד הקשה של המשטר באה לידי ביטוי גם בדיווחים על הוצאתו להורג של כורוש קייבאני, אזרח איראני-שוודי שהואשם בריגול לטובת ישראל. קייבאני, שנעצר ביוני 2025, הוצא להורג בחודש מרץ ונקבר בחשאי באתר הקבורה ח'אווראן, המשמש לקבורת אסירים פוליטיים, מבלי שבני משפחתו עודכנו על גזר הדין או על מקום קבורתו.

איראןמשמרות המהפכהמסעוד פזשכיאן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר