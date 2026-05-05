הנהגת איראן נמצאת בשיאו של משבר פנימי חריף, כאשר הנשיא מסעוד פזשכיאן מביע זעם חסר תקדים על התנהלות משמרות המהפכה.

לפי דיווחים שהגיעו מרשת איראן אינטרנשיונל, הנשיא תקף בחריפות את תקיפות הטילים והכטב"מים שביצע הצבא נגד איחוד האמירויות, פעולות שנעשו ללא ידיעת הממשלה או תיאום עמה.

​פזשכיאן כינה את הפעילות הצבאית באזור "חוסר אחריות מוחלט" והזהיר כי הגישה המובילה להסלמה מול מדינות האזור היא בגדר "שיגעון". הנשיא הבהיר כי לפעולות הללו עלולות להיות השלכות בלתי הפיכות על מעמדה המדיני של איראן, בעוד החיכוך בין הדרג המדיני לצבאי הולך ומחריף.

​במקביל לקרע המבצעי, פזשכיאן ויו"ר הפרלמנט מוחמד באגר גאליבאף פועלים להדחתו של שר החוץ, עבאס עראקצ'י.

השניים מאשימים את השר בכך שהוא פועל כסגנו של מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואחידי, ומקבל ממנו הנחיות ישירות בנוגע למשא ומתן על תוכנית הגרעין, תוך עקיפת סמכותו של הנשיא בשבועות האחרונים.

​מדיניות היד הקשה של המשטר באה לידי ביטוי גם בדיווחים על הוצאתו להורג של כורוש קייבאני, אזרח איראני-שוודי שהואשם בריגול לטובת ישראל. קייבאני, שנעצר ביוני 2025, הוצא להורג בחודש מרץ ונקבר בחשאי באתר הקבורה ח'אווראן, המשמש לקבורת אסירים פוליטיים, מבלי שבני משפחתו עודכנו על גזר הדין או על מקום קבורתו.