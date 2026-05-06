התפרצות קטלנית של וירוס המכרסמים על סיפון אוניית פאר מעוררת שאלות על זני הנגיף, דרכי ההדבקה והתסמינים הרפואיים.

​שלושה נוסעים מתו וארבעה נוספים חלו בהתפרצות של נגיף ההנטה על סיפון ספינת תענוגות יוקרתית. האירוע החריג, שהוביל לעגינת הספינה MV Hondius מול חופי כף ורדה לצורך חקירה, הפנה את הזרקור לעבר הנגיף המועבר לבני אדם ממכרסמים.

על פי הערכות ארגון הבריאות העולמי, מדי שנה נרשמים ברחבי העולם עד כ-100,000 מקרי הדבקה בזנים שונים של הווירוס.

​נגיף ההנטה חודר לגוף האנושי בעיקר דרך מגע עם שתן, צואה או רוק של חולדות ועכברים נגועים. ברוב המקרים, ההדבקה מתרחשת כאשר הנגיף הופך לחלקיקים נישאים באוויר, למשל בזמן ניקוי של אזורים נגועים במכרסמים.

בעוד שמרבית הזנים אינם עוברים מאדם לאדם, זן ה"אנדים" המצוי בארגנטינה ובצ'ילה הוא היחיד המוכר ביכולתו לעבור במגע אנושי קרוב וממושך.

​התסמינים מופיעים בדרך כלל בין שבוע לשמונה שבועות לאחר החשיפה הראשונית, וכוללים חום גבוה, כאבי שרירים וקשיים במערכת העיכול. המחלה מתפתחת באופן שונה בהתאם לאזור הגיאוגרפי; באירופה ובאסיה היא גורמת לחום דימומי ופגיעה בכליות, בעוד שביבשת אמריקה היא עלולה להוביל לתסמונת לב-ריאה חריפה עם הצטברות נוזלים מהירה בריאות.

ההמעניין הוא שבשלב זה, לא ברור באיזה אופן התפרץ הווירוס בספינת התענוגות בגלל חיסיון רפואי.

​שיעורי התמותה מהנגיף נחשבים לגבוהים במיוחד באמריקה, שם הם מגיעים לעד 50% מהנדבקים, לעומת אחוזים בודדים באירופה.

כיום לא קיים טיפול ספציפי או תרופה להשמדת הנגיף, והטיפול הרפואי מתמקד בסיוע למערכות הגוף דרך מנוחה, מתן נוזלים וחיבור למכשירי הנשמה במידת הצורך. מניעת המחלה מתבססת בעיקר על צמצום המגע עם מכרסמים ושמירה על הגיינת משטחים.

​למרות העלייה בתמותה שנרשמה בארגנטינה בשנה האחרונה, שם הגיע שיעור הקטלניות ל-32%, מומחי בריאות מדגישים כי ההתפרצות בספינה היא אירוע חריג הנמצא תחת מעקב.

בארגון הבריאות העולמי ציינו בהקשר זה כי "הסיכון לציבור נותר נמוך", וכי חקירת המקרים נמשכת בשיתוף מומחים ממספר מדינות כדי לוודא את מקור הזן המדביק.