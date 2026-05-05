ארגון הבריאות העולמי (WHO) מעריך כי על סיפון ספינת התענוגות MV Hondius מתרחשת העברה נדירה של נגיף ההנטה-וירוס מאדם לאדם. ד"ר מריה ואן קרכובה, מנהלת המוכנות למגפות בארגון, מסרה הערב כי "אנו מאמינים שייתכן ומתרחשת העברה מאדם לאדם בקרב מגעים קרובים מאוד", תוך שהיא מתייחסת לנוסעים שחלקו תאים סגורים. הערכה זו משנה את תמונת המצב, שכן הנגיף מועבר בדרך כלל ממכרסמים בלבד.

בעוד הספינה עוגנת מול כף ורדה, המאמצים מתמקדים כעת בפינויים של שני אנשי צוות, אזרח בריטי ואזרח הולנדי, הסובלים מקשיי נשימה חריפים. השניים מוגדרים כעדיפות עליונה וצפויים להיות מוטסים להולנד לקבלת טיפול מציל חיים. "התכנית שלנו, והעדיפות הגבוהה ביותר, היא לפנות רפואית את שני הפרטים הללו כדי להבטיח שיקבלו את הטיפול הנדרש", הדגישה ואן קרכובה.

במקביל, התעוררה מחלוקת דיפלומטית סביב יעד העגינה הבא של הספינה. למרות הודעת ארגון הבריאות כי ספרד תארח את הספינה באיים הקנריים לצורך חיטוי מלא, משרד הבריאות במדריד הבהיר כי טרם התקבלה החלטה רשמית.

"עד שלא ינותחו הנתונים האפידמיולוגיים מכף ורדה, לא תתקבל החלטה, כפי שדיווחנו לארגון הבריאות העולמי", נמסר מהמשרד. גורמים רשמיים באיים הקנריים אף הביעו הסתייגות וביקשו שהספינה תופנה לספרד היבשתית, שם קיימים משאבים רפואיים נרחבים יותר.

על סיפון הספינה שוהים כעת 147 בני אדם בבידוד מוחלט בתוך תאיהם. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, התייחס למשבר ומסר כי "המחשבות שלי עם הנפגעים. אנו פועלים עם שותפים בינלאומיים להבטחת המשך נסיעה בטוחה לאזרחים הבריטים". מומחי הארגון מעריכים כי מקור ההתפרצות הוא בזוג הולנדי שנדבק בנגיף עוד לפני העלייה לספינה בארגנטינה או במהלך סיורי צפרות באיים מבודדים באוקיינוס.