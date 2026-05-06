"התקדמות גדולה"

טראמפ בהפסקת אש - איראן ממשיכה לתקוף: מכלית של חברה צרפתית הותקפה במצר

מכלית של חברת הספנות הצרפתית CMA CGM הותקפה אמש במיצרי הורמוז על ידי איראן, כך דווח ב'רויטרס' | אנשי צוות שהיו על הסיפון נזקקו לטיפול רפואי ונזק נגרם לכלי השיט (חדשות)

חברת CMA CGM הצרפתית דיווחה על נזק לכלי השיט "סן אנטוניו" במהלך חציית המצר.

התקרית מתרחשת על רקע הצהרת על התקדמות במגעים מול איראן וסיום 'פרויקט החירות' עליו הכריז.

לפי הדיווח ב'רויטרס', ​אנשי צוות נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי לאחר שספינת המכולות "סן אנטוניו" הותקפה ביום שלישי בעת שחצתה את מצר הורמוז. חברת הספנות הצרפתית CMA CGM, שבבעלותה כלי השיט, אישרה כי הספינה "הייתה מטרה להתקפה בעת שחצתה את מצר הורמוז ביום שלישי" וכי נגרם לה נזק.

​התקיפה הנוכחית מהווה החרפה במצב הביטחוני בנתיב הסחר הימי, שבו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית. לפי דיווחי החברה, מאז פרוץ המלחמה של ארצות הברית וישראל נגד איראן, נתקעו 14 מכלי שיט של הקבוצה באזור המפרץ, כאשר אירוע דומה של ירי אזהרה לעבר ספינה אחרת התרחש כבר בחודש שעבר.

​במקביל לתקרית, הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בכוונתו לעצור לזמן קצר את מבצע ליווי הספינות במצר הורמוז. הנשיא נימק את ההחלטה בכך שחלה "התקדמות גדולה לקראת הסכם מקיף עם איראן", זאת למרות המשך הפגיעות בכלי שיט אזרחיים בנתיב המים המכריע.

​הספינה "סן אנטוניו", המפליגה תחת דגל מלטה, הייתה בדרכה לנמל מונדרה שבהודו בעת שנפגעה. מחברת CMA CGM, הנחשבת לשלישית בגודלה בעולם בתחום המכולות, נמסר כי לא יתקבלו תגובות נוספות מעבר לאישור פינוי הפצועים והנזק שנגרם לכלי השיט.

