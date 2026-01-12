מערכת ההגנה האווירית האמריקאית Tempest בשדה הקרב אוקראינה רוסיה ( צילום: חיל האוויר של אוקראינה )

בסרטון חגיגי לכבוד השנה החדשה שפרסם פיקוד חיל האוויר של אוקראינה חשף את מה שהיה עד כה אחד הסודות השמורים ביותר בחזית: כניסתה המבצעית של מערכת ההגנה האווירית האמריקאית Tempest לשדה הקרב.

המערכת, שמעולם לא נכללה בהצהרות רשמיות על סיוע צבאי למדינה, תועדה כשהיא מיירטת בהצלחה כטב"מים רוסיים במהלך התקפות ליליות, ובכך סיפקה אישור ראשון לשימוש בטכנולוגיה החדשנית נגד האיומים האוויריים של מוסקבה. המערכת, שפותחה על ידי החברה האמריקאית V2X, מבוססת על שלדה קלה ומהירה המזכירה את רכב ה"באגי" המסחרי Can-Am Maverick X3. היא תוכננה במיוחד עבור משימות הדורשות ניידות קיצונית וחשיפה נמוכה, מה שמאפשר לה לפעול בחשאיות בתנאי שטח קשים ולצוד מטרות בגובה נמוך, כגון מסוקים וכטב"מים. על גבי רכב השטח הקטן מותקנים שני טילי AGM-114 Hellfire, אשר על פי הערכות מומחים מצוידים בראש ביות מכ"מי מסוג Longbow, המאפשר פגיעה מדויקת בכל תנאי מזג האוויר. חשיפת המערכת באה לאחר שבועות של חוסר ודאות בשדה הקרב. צילומים ראשונים של הכלי הופיעו ברשתות החברתיות על ידי מתנדבים אוקראינים, אך רק כעת התברר כי מדובר במערכת ה-Tempest שערכה את הופעת הבכורה העולמית שלה בתערוכת ההגנה AUSA בוושינגטון באוקטובר 2025.

מערכת ההגנה האווירית האמריקאית Tempest לשדה הקרב. ( צילום: חיל האוויר של אוקראינה )

למרות החשיפה הרשמית של היצרנית בארה"ב, פרטי העברתה לאוקראינה נותרו תחת מעטה כבדות של חשאיות, ללא הודעה רשמית מטעם הפנטגון או הממשלה בקייב. גורמי מקצוע מעריכים כי המערכת סופקה על ידי מדינה שזהותה נותרה חסויה, ייתכן לצורך "ניסויים קרביים חיים" בתנאים האמיתיים והאכזריים של המלחמה באוקראינה.

ה-Tempest ממלאת פער קריטי במערך ההגנה האווירית האוקראיני, המתמודד מדי לילה עם נחילי כטב"מים וטילי שיוט. בעוד שמערכות כבדות ויקרות כמו ה-Patriot מתמקדות בטילים בליסטיים, ה-Tempest מצטרפת למערכות כמו ה"גפרד" הגרמני בהתמודדות יעילה וזולה יחסית עם איומים קרובים וזריזים.

על אף שמלאי הטילים של המערכת מוגבל לשני משגרים בלבד, עוצמת ראש הנפץ שלהם, השוקל כ-9 קילוגרם, מבטיחה השמדה מוחלטת של מטרות אוויריות תוך צמצום הנזק הסביבתי משברים הנופלים לקרקע.

השימוש המבצעי במערכת מדגיש את הקצב המסחרר שבו טכנולוגיות קטלניות מוטמעות בחזית. בצילומים נראו צוותים אוקראיניים מכוונים ומכינים את הרכב בתנאי שדה אמיתיים. כעת, כשהרוח של ה-Tempest כבר אינה סוד לקהילה הבינלאומית, היא מהווה עדות נוספת להפיכתה של אוקראינה למעבדה המתקדמת ביותר בעולם ללוחמה מודרנית.