הרפובליקנים שמרו על מושב הקונגרס במדינת טנסי אחרי ניצחון של המועמד מטעמם, מאט ואן אפס, בבחירות מיוחדות שמשכו עניין רב בארצות הברית. ואן אפס גבר על המועמדת הדמוקרטית אפטין ביין.

הבחירות היו חשובות במיוחד לנוכח הרוב המצומצם של הרפובליקנים בבית הנבחרים. במהלך הקמפיין הושם דגש על נוכחות פעילה בשטח, עם השתתפות של הנשיא דונלד טראמפ, יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון, חברי סנאטורים רפובליקנים ומועמדים שכשלו בפריימריז.

המועמדת הדמוקרטית ביין נאלצה להתמודד עם ביקורת על אמירות בעייתיות שהשמיעה בעבר, והדגישה שהקמפיין שלה נועד להיאבק במשבר היכולת הכלכלית של תושבי טנסי ולספק פתרונות שלא נמצאים בידי הרפובליקנים.

ואן אפס, קצין לשעבר ומועמד עם רקע צבאי ומנהלתי, ציין בנאום הניצחון כי התמיכה של טראמפ הייתה קריטית, והבטיח להיאבק למען השמירה על הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים ב‑2026.

ביין, שנחשבת לבעלת עמדות פרוגרסיביות במיוחד, הציגה מסר אופטימי למרות ההפסד. היא הדגישה כי גם ללא ניצחון הבחירות, המסע שלה הצליח לשנות את השיח הציבורי בטנסי ובדרום ארצות הברית, ובכך חיזקה את הנוכחות הפרוגרסיבית במחוז.