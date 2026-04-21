אימה בראש "פירמידת הירח" במקסיקו: חמוש פתח באש לעבר תיירים והתאבד 

מתקפת טרור חסרת תקדים זעזעה את אתר הפירמידות של תאוטיוואקאן, כאשר אזרח מקסיקני חמוש פתח באש לעבר המוני מבקרים בראש המבנה העתיק

החמוש יורה בתיירים מראש הפירמידה (צילום: רשתות חברתיות)

יום שיגרתי באתר המורשת העולמי תאוטיוואקאן הפך לזירת דמים כאשר חמוש פתח באש לעבר תיירים ביום שני בבוקר. היורה, שזוהה כחוליו סזאר חאסו (27), אזרח מקסיקני, ניצב בראש פירמידת הירח והחל לירות לעבר הקהל.

עדי ראייה דיווחו כי היורה נשא עמו טאבלט דיגיטלי וצעק צעקות רמות. הוא החל לירות תחילה לאוויר ולאחר מכן לעבר התיירים שניסו להימלט במורד המדרגות התלולות.

הפאניקה באתר הייתה עצומה. מבקרים רבים השליכו את עצמם ארצה כדי להתגונן מהירי, בעוד אחרים נפצעו במהלך המנוסה ההמונית. כתוצאה מהמתקפה, נהרגה תיירת קנדית ולפחות 13 בני אדם נוספים נפצעו, ביניהם ילד בן 6 ומבוגר בן 61. בין הפצועים שפונו לבתי החולים נמנים אזרחים מארצות הברית, קולומביה, רוסיה, ברזיל וקנדה.

היורה, שפעל לבדו, שם קץ לחייו בירייה לאחר המתקפה בעודו ניצב על הפירמידה. כוחות הביטחון שהגיעו למקום מצאו בחיפוש על גופתו אקדח, סכין ותחמושת. אחת המבקרות באתר תיארה את המתרחש כתוהו ובוהו מוחלט: "היו אלפי אנשים שם והיו המון יריות שלא הפסיקו", סיפרה לכלי התקשורת.

נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, הביעה את כאבה על האירוע והבטיחה כי המקרה ייחקר לעומק. גם שרת החוץ של קנדה הביעה תנחומים על מותה של האזרחית הקנדית במעשה האלימות הנורא. בעקבות הטרגדיה, הכריז המכון הלאומי לאנתרופולוגיה והיסטוריה על סגירת אתר הפירמידות בתאוטיוואקאן עד להודעה חדשה.

מקסיקורץ ברשתפיגועפירמידות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

