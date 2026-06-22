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אימה בטקסס: אישה נהרגה כשטסלה על נהיגה אוטומטית התנגשה בבית פרטי | צפו

אישה בת 76 נהרגה כאשר טסלה על נהיגה אוטומטית סטתה מהכביש ופגעה בביתה בטקסס | המשטרה מדווחת כי החקירה עדיין מתנהלת (בעולם)

תיעוד מרגע ההתרסקות בבית בטקסס
תיעוד מרגע ההתרסקות בבית בטקסס| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

מרתה אבילה, בת 76 מטקסס, נהרגה לאחר שמכונית טסלה מדגם מודל 3 סטתה מהכביש והתנגשה בביתה בעיר קייטי. הנהג, מייקל באטלר, סיפר לחוקרים כי בזמן התאונה הופעלה במכונית מערכת הנהיגה האוטמוטית.

לפי משרד השריף המקומי, באטלר נסע ברחוב מגורים, סטה מנתיב נסיעתו, ירד מהכביש ופרץ דרך קיר הבית במהירות גבוהה. תיעוד ממצלמת פעמון הדלת של הבית תפס את רגע הפגיעה.

אבילה נפגעה באורח קשה בתוך הבית, פונתה במסוק לבית חולים מקומי, אך בהמשך נקבע מותה. באטלר עצמו פונה לבית חולים באמבולנס. החוקרים מסרו כי לא נמצאו סימנים לכך שהיה תחת השפעת אלכוהול, וכי הוא משתף פעולה עם החקירה.

באתר טסלה מודגש כי גם בעת שימוש במערכת הנהיגה האוטומטית הנהג חייב להישאר דרוך, להחזיק את ידיו על ההגה ולהיות מוכן להשתלט על הרכב בכל רגע, שכן המערכת אינה הופכת את המכונית לאוטונומית לחלוטין.

בשנת 2023 נאלצה טסלה לבצע ריקול ליותר משני מיליון כלי רכב בעקבות חקירה של רשות הבטיחות בדרכים האמריקנית, לאחר שדווח על שורת תאונות שבהן היו מעורבים כלי רכב שפעלו במצב אוטופיילוט.

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