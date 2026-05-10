בשלושת העשורים האחרונים, בזמן שהמשקיעים המסורתיים עקבו בדריכות אחרי מדדי המניות והזהב, קבוצה הולכת וגדלה של "משקיעי לבנים" גרפה רווחים דמיוניים. לפי נתונים כלכליים, ערכות לגו הניבו תשואה ממוצעת של כ־11% בשנה לאורך 30 השנים האחרונות, ביצועים שעוקפים את הזהב, מניות רבות ואפילו חלק מהמטבעות הקריפטוגרפיים.

הסוד טמון במודל העסקי של חברת לגו. רוב הערכות מיוצרות ונמכרות במשך שנים בודדות בלבד, לפני שהן יוצאות מהמחזור ונעלמות ממדפי החנויות. ברגע שהייצור נפסק, האספנים נכנסים לתמונה ומוכנים לשלם סכומי עתק. דוגמה בולטת לכך היא ערכת "פינת הקפה" שנמכרה בשנת 2007 ב־140 דולר, וכיום שוויה בשוק המשני עומד על יותר מ־3,000 דולר. לא הכל זהב למרות סיפורי ההצלחה המסחררים, ניתוח מעמיק של כ־4,000 ערכות שיצאו מהייצור מציג תמונה מורכבת יותר. אמנם התשואה הממוצעת נראית מבטיחה ועומדת על כ־27.9%, אך מדובר בממוצע שמושפע ממספר קטן של הצלחות חריגות. בפועל, חציון עליית הערך עומד על 0.3% בלבד, וכמעט מחצית מהערכות נסחרות מתחת למחירן המקורי גם לאחר שהפסיקו לייצר אותן.

מהניתוח עולה כי בחירת נושא הערכה היא הגורם המרכזי שמשפיע על הרווח. חלק מסדרות האספנות הוותיקות הציגו זינוק של יותר מ־300%, בעוד סדרות אחרות רשמו עליות של קרוב ל־100%. גם מותגים המבוססים על סרטים וגיבורי על ממשיכים להוביל את שוק האספנים עם עליות ערך מרשימות.

למשקיעים המנוסים יש גם כמה טריקים משלהם. לעיתים דווקא הדמויות הקטנות והנדירות שבתוך הערכה שוות יותר מהערכה השלמה והסגורה שבה הגיעו. בנוסף, רבים מהם מקפידים לקנות ערכות בהנחה של לפחות 30% ממחיר המחירון, מה שמגדיל משמעותית את הסיכוי לרווח גם בערכות פחות מבוקשות.

כך או כך, עולם הלגו מציע הזדמנויות השקעה יוצאות דופן, אך דורש מומחיות, סבלנות וגם לא מעט מקום אחסון. כפי שמזהירים מומחים בתחום, מי שנכנס לשוק בלי אסטרטגיה וקונה במחיר מלא, עלול לגלות שהלבנים שלו נשארות בסופו של דבר רק משחק ילדים.