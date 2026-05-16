הממשל הפדרלי בארצות הברית דורש עונש מוות על החשוד ברצח שני עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון בשנה שעברה. התובעת הפדרלית במחוז קולומביה, ג'נין פירו, הגישה הודעה על כוונה לדרוש עונש מוות עבור שלושה מתוך 13 סעיפי האישום נגד אליאס רודריגז בן ה-31.

דרישת עונש המוות תתבצע אם רודריגז יימצא אשם בסעיפים של רצח פקיד זר, ירי בנשק חם במהלך פשע אלים וגרימת מוות באמצעות נשק חם. הנאשם, אשר כופר באשמה, מואשם גם בפשעי שנאה ובמעשי טרור. פירו הצהירה השנה כי "המשרד שלי לא ישקוט במאמצינו להביא את אליאס רודריגז לדין על מעשה הטרור הנורא והממוקד הזה נגד ירון לישינסקי, שרה מילגרים והקהילה היהודית שלנו".

על פי כתב האישום, רודריגז הגיע משיקגו לוושינגטון כשהוא חמוש באקדח, לאחר שחיפש מידע ברשת על אירוע נטוורקינג לצעירים יהודים במוזיאון היהודי מהבירה. כאשר ירון לישינסקי בן ה-30 ושרה לין מילגרים בת ה-26 יצאו מהמבנה, הנאשם ירה לעברם 20 כדורים ורצח את שניהם. השניים היו בני זוג, ושגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, סיפר בעבר כי לישינסקי רכש טבעת נישואין ותכנן להציע למילגרים נישואין במהלך טיול קרוב בישראל.

התביעה טוענת כי רודריגז הביע תמיכה באלימות נגד ישראלים לפני הפיגוע, וכתב ברשתות החברתיות "מוות לישראל". לאחר שירה בזוג, נכנס הנאשם לתוך המוזיאון, הציג כאפייה אדומה וצעק "עשיתי את זה בשביל פלסטין. עשיתי את זה בשביל עזה". בעת מעצרו צעק "שחררו את פלסטין". בחיפוש נמצא גם מסמך שחיבר ובו טען כי ישראל מנסה להשמיד את הפלסטינים.

סגן מנהל ה-FBI האחראי על המשרד בוושינגטון, דארן קוק, מסר כי "בנוסף לרצח לכאורה של שני אנשים חפים מפשע והטלת אימה על הניצולים מהתקפתו במוזיאון היהודי מהבירה, רודריגז כתב ופרסם מניפסט המנסה להצדיק מוסרית את מעשיו ולתת השראה לאחרים לבצע אלימות פוליטית".

המהלך של התביעה מתיישב עם שינוי המדיניות של הנשיא דונלד טראמפ, אשר החזיר את השימוש בעונש המוות הפדרלי לאחר שממשל ג'ו ביידן הטיל עליו מורטוריום. ביומו הראשון בבית הלבן הנחה טראמפ את משרד המשפטים לתת קדימות לדרישת עונש מוות במקרים המתאימים ולבצע את גזרי הדין במהירות. מאז החזיר הממשל את ההוצאות להורג בזריקת רעל והרחיב את השיטות המותרות גם לכיתת יורים.