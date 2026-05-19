הוצאות הפרסום והקמפיינים במערכת הבחירות המקדימות של המפלגה הרפובליקנית במחוז הרביעי של מדינת קנטקי שברו את כל השיאים ההיסטוריים, והגיעו לסכום של 32 מיליון דולרים.

המרוץ הנוכחי, ששיאו ביום הצבעה רצוף במדינות שונות, מתמקד בניסיונו המובהק של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להדיח את חבר הקונגרס המכהן תומאס מאסי, הנחשב לאחד ממבקריו הבולטים בתוך המפלגה. חלק ניכר מהמימון שהוזרם נגד מאסי הגיע מקבוצות פרו-ישראליות, ובהן הקואליציה היהודית הרפובליקנית וארגון איפא"ק, שפעלו להרחקתו מהקונגרס בשל הצבעותיו החוזרות ונשנות נגד הענקת סיוע אמריקני למדינת ישראל.

הנשיא טראמפ הביע את התנגדותו החריפה להמשך כהונתו של מאסי, ופרסם הודעה תקיפה ברשת החברתית שלו שבה כינה את חבר הקונגרס המכהן "חבר הקונגרס הרפובליקני הגרוע והכי פחות אמין בהיסטוריה של המדינה שלנו".

טראמפ פנה באופן ישיר לתושבי המדינה וקרא להם "להצביע כדי להדיח את הבטלן". הזעם בממשל כלפי מאסי, המייצג קו ליברטריאני עצמאי, התגבר לאחר שזה הוביל בהצלחה את המאמצים הציבוריים לחשיפת התיקים הפליליים החסויים של עבריין המין המנוח ג'פרי אפשטיין, לצד השמעת ביקורת נוקבת נגד המלחמה באיראן והתנגדות לחוקי התקציב של המפלגה.

רק ימים ספורים לפני כן, נחל הנשיא הצלחה משמעותית כאשר הסנאטור המכהן ביל קסידי הפסיד בבחירות המקדימות בלואיזיאנה, לאחר שטראמפ סימן אותו כמטרה בשל הצבעתו בעד הרשעת הנשיא במשפט ההדחה בשנת 2021. תבוסתו של קסידי סימנה את הפעם הראשונה מאז שנת 2012 שבה סנאטור מכהן מאבד את מועמדות מפלגתו, והיא מצטרפת להדחתם של חמישה סנאטורים רפובליקנים במדינת אינדיאנה שסירבו ליישר קו עם מדיניות חלוקת מחוזות הבחירה של הממשל.

הסקרים האחרונים שנערכו לקראת פתיחת הקלפיות מצביעים על מאבק צמוד ומתוח, לצד פער דורי עמוק בקרב קהל המצביעים. בעוד שבוחרים צעירים מתחת לגיל 45 מעניקים תמיכה רחבה למאסי, המצביעים המבוגרים יותר, ובמיוחד אלו שמעל גיל 65, נוטים באופן מובהק לעברו של המועמד המתחרה, אד גלריין.

גלריין, לוחם לשעבר ביחידת עלית של חיל הים האמריקני שזכה לגיבוי המלא של הבית הלבן, ביסס את מערכת הבחירות שלו על הבטחה לשמש כגיבוי נאמן ויציב עבור מדיניותו של הנשיא בוושינגטון.

במקביל לדרמה הרפובליקנית בקנטקי, יום הבחירות המקדימות הנוכחי מתפרס על פני מדינות נוספות ובהן אלבמה, ג'ורג'יה, איידהו, אורגון ופנסילבניה, ומסייע בעיצוב תמונת המצב הפוליטית לקראת בחירות האמצע הכלליות שיתקיימו בנובמבר.