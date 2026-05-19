"למה הנשיא ממשיך לטעון דברים שלא היו ולא נבראו" - שאל הדמוקרטי את בכיר הממשל | צפו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לשגר הצהרות הנוגעות לאיראן, לרוב הסותרות זו את זו, ולפעמים באותו יום | המחוקק הדמוקרטי הקשה על סגן מזכיר ההגנה: "למה הוא עושה את זה?" (בעולם)

העימות בשימוע| צילום: C-SPAN

במהלך שימוע פומבי שנערך בקונגרס האמריקאי, התפתח עימות מילולי חריף בין חבר הקונגרס הדמוקרטי אדם סמית', לבין נציג הממשל סגן מזכיר ההגנה צימרמן, בנוגע להצהרותיו של הנשיא על איראן.

​חבר הקונגרס סמית' פתח בביקורת נוקבת ודרש מצימרמן להסביר "מדוע הנשיא טועה יום אחר יום בטענותיו שאיראן הסכימה לתנאים שונים, בשעה שלדבריו ברור לכל העולם כי אין זה המצב?".

סמית' תהה מהי האסטרטגיה מאחורי ההצהרות שהמלחמה הסתיימה ואיראן הסכימה להכול, וטען כי "הדבר גורם לממשל להיראות באור שלילי ברגע שמתבררת האמת".

​בתגובה לטענות, השיב צימרמן כי "נכונותו של הנשיא לפעול בנחישות להגנת האמריקאים ובני בריתם דווקא חיזקה את האמינות של ארצות הברית ולא פגעה בה."

​חבר הקונגרס סמית' סירב לקבל את התשובה והמשיך להקשות, תוך שהוא תוהה האם הנשיא אינו מעודכן כראוי על ידי אנשיו, האם הוא בור לחלוטין לגבי הנסיבות, או שמא מדובר בחלק מאסטרטגיה מורכבת ומתוכננת מראש.

​צימרמן הדגיש בתגובה כי לנשיא יש גישה למידע הטוב ביותר הזמין לראש מדינה, והכחיש את הטענה שהנשיא ממשיך לטעות, תוך שהוא מציין כי הבית הלבן מוביל את המשא ומתן במטרה למצוא פתרון ארוך טווח.

​לקראת סיום הזמן שהוקצב לו, קטע סמית' את דבריו של נציג הממשל והציג שאלות ישירות לגבי טענות ספציפיות של הנשיא: "האם מצר הורמוז אכן פתוח? האם איראן ויתרה על נשקה הגרעיני ועל תוכנית הטילים שלה?

צימרמן השיב כי המצב במצר הורמוז מורכב וכי מדובר ביריב שנחלש באופן משמעותי, אולם סמית' סיכם את הדיון באומרו כי הניסיון להכחיש את המציאות בשימוע פומבי פוגע באמינות האמריקאית.

