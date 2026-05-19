הרחק מחופי איראן: צבא ארצות הברית השתלט על מכלית נפט איראנית שהייתה תחת מעקב

צבא ארצות הברית השתלט במהלך הלילה על מכלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי | על אותה מכלית הוטלו סנקציות אמריקניות בחודש מרץ בשל תפקידה בהובלת נפט איראני | ככל הנראה הועמסו עליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי באי ח'ארג שבאיראן (בעולם)

מכלית נפט. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בפעם השלישית תוך שבועות, צבא ארצות הברית תפס היום (שלישי) מכלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ​​ההודי בן לילה, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים לחדש את התקיפות הצבאיות על איראן.

כאמור, זוהי לפחות הפעם השלישית שארה"ב תפסה מכלית נפט כחלק מהמאבק נגד כלי שיט של צי הצללים הקשורים לאיראן. ארה"ב תפסה כלי שיט אחרים, ה-Majestic X וה-Tifani, באוקיינוס ​​ההודי באפריל.

על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, תוך ציטוט שלושה גורמים אמריקאים, המכלית, Skywave, הושמה תחת סנקציות אמריקניות במרץ בגין הובלת נפט איראני. היא הייתה תחת מעקב של המודיעין האמריקני במשך יותר מחודשיים לפני שהוחלט לתפוס אותה. 

על פי ה-WSJ, נתוני מעקב אחר ספינות הראו שהספינה הפליגה מערבית למלזיה ביום שלישי לאחר שעברה את מיצרי מלאקה. מדובר בלכידת ספינה הרחק ממצרי הורמוז והרחק משטחה הימי של איראן. 

הספינה ככל הנראה נשאה יותר ממיליון חביות נפט גולמי שהועמסו באי חארג באיראן בפברואר, כך נכתב בדיווח, תוך ציטוט נתוני סוכנים ונתוני המודיעין של לוידס ליסט.

