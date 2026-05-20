טילים איראניים על פריז וברלין? משמרות המהפכה באיום מחריד

משמרות המהפכה של איראן טוענים כי לא השתמשו בכל יכולותיהם נגד ארצות הברית וישראל, ומזהירים מפני מכות מוחצות במקומות שהיריבים אינם מצפים להם.
בארגון הפנו איום ישיר מוקדם יותר היום (רביעי), שלפיו כל פעולה צבאית נגדם תוביל להסלמה נרחבת שטרם נראתה.
לדברי הארגון, "אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה האזורית המובטחת תועבר הפעם מעבר לאזור". הצהרה זו של משמרות המהפכה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והחשש מהתרחבות העימותים הצבאיים בתוך המזרח התיכון ומחוצה לו.
המשמעות ברורה: איראן מאיימת לשגר טילים לאירופה, אחרי שהוכיחה במהלך המלחמה כי מסוגלת לשגר טילים הרבה מעבר למזרח התיכון.
