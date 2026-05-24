נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לחתום בשעות הקרובות על הסכם מול איראן, כך מסתמן כרגע.

אם הדיווח ב'אקסיוס' מדויק, מדובר בהסכם שיותיר את ישראל לבדה מול האיומים הגדולים ביותר שקיימים כנגדה על פני האדמה.

בניגוד לדעה הרווחת, לא רק ישראל מאוימת. המערב, שאירופה מהווה חלק גדול ממנו, מאוים כבר כעת במובן הפיזי ביותר מיכולותיה הבליסטיות של טהרן, דבר שהתברר במהלך המלחמה בירי האיראני על הבסיס האמריקני בדייגו גרסייה.

אבל טרם נצלול לעומק הפרטים על מנת להבין את גודל האסון, יש לעצור שנייה ולהתבונן בפרט החשוב ביותר בהסכם עם איראן: מצרי הורמוז - ונסביר.

באמצעות טראמפ המשמש כעת לאיראנים כאידיוט שימושי, טהרן הוכיחה לעולם כי היא מחזיקה בנשק גדול הרבה יותר ממה שניתן היה לדמיין. ייתכן אפילו שאיראן עצמה לא הייתה מודעת לגודל החשיבות שהעולם מעניק למקום הזה שנקרא "הורמוז".

האיום הזה מתברר כאיום האולטימטיבי, אולי גדול אפילו יותר מפצצת אטום מוכנה לשימוש.

בהסכם הכניעה עליו חותם נשיא ארה"ב, הוא ביסס אצל האיראנים את ההבנה כי מצרי הורמוז הם קלף בלתי מנוצח, באמצעותו תוכל טהרן לכופף את העולם לכל גחמותיה.

העשרת אורניום? ייצור פצצת אטום "מייד אין איראן"? "אם לא תתנו לנו - נסגור את המצר ותתמודדו עם ההשלכות של מחירי הדלק מול האזרחים שלכם".

במקום להמשיך בפרויקט החירות ולהוכיח לאיראן כי המצרים אינם יותר מנמר של נייר, טראמפ ביסס הלכה למעשה את היכולת האיראנית לשלוט באויב המערבי בכל זמן נתון.

מדוע המציאות הזאת יותר מסוכנת מפצצת אטום מוכנה לשימוש? משום שמדינה שמורידה 'ליטל בוי' על שכנה שלה, יודעת שתוך שעות יקרה לה בדיוק את אותו הדבר - בפרט אם מדובר בישראל - לפי פרסומים זרים כמובן.

מיצרי הורמוז לעומת זאת כבר נסגרו - והשמש המשיכה לזרוח. אפילו טראמפ, הבריון הגדול של המזרח התיכון קיפל את הזנב.

כעת נצלול לפרטי ההסכם הגרוע ביותר שניתן היה לדמיין, הרבה יותר גרוע מהתחזיות הפסימיות ביותר, כזה שההסכם של אובמה מחוויר לעומתו.

1. האורניום:

מי שחיפש לעודד את מצב רוחו בבדיחה טובה הבוקר, היה לו רק לקרוא את השורות הבאות ב'אקסיוס':

"על פי שני מקורות בעלי ידע בנושא, איראן נתנה לארה"ב, באמצעות המתווכים, התחייבויות מילוליות לגבי היקף הוויתורים שהיא מוכנה לעשות בנוגע להשעיית ההעשרה וויתור על החומר הגרעיני."

במילים אחרות, איראן לא הייתה מוכנה לחתום על כך, אבל התחייבה "מילולית" שהיא תוותר על האורניום המועשר בדרך זו או אחרת.

עד כה, סירבה איראן בתוקף למסור את האורניום שברשותה למדינה שלישית, וגם כעת לא ברור אם במסגרת ה"התחייבויות" המביכות הסכימה להעביר את האורניום למדינה שלישית או לדלל אותו. גם אם נניח שהדיווח בניו יורק טיימס צודק ואיראן אכן הסכימה להעביר את חצי הטון שברשותה למדינה שלישית - מדובר בהתחייבות מילולית בלבד. לאמירת "בוקר טוב" של המשטר אי אפשר להאמין, אז להתחייבות מילולית על מלאי האורניום כן? הזיה מוחלטת.

עוד בנושא האורניום והעשרת הגרעין:

טראמפ חותם על הסכם שלום עם איראן, בזמן שהאורניום עדיין ברשותה. טהרן מחזיקה אפוא את הקלף החזק ביותר שלה, כאשר באמצעותו תנהל משא ומתן מול ארה"ב של אמריקה מתוך עמדת כוח.

תומכי ההסכם יטענו כי הכוחות של ארה"ב נשארים במקום? הרי טראמפ הוכיח כי הכוחות והיכולות האדירות של צבא ארה"ב אינן מעלות או מורידות, בזמן שהאיומים הליליים שלו התבררו פעם אחר פעם כעורבא פרח.

בטור קודם דיברנו על כך שהיכולות הבליסטיות של איראן אינן כלולות בהסכם, וזה נכון גם לגרסה הנוכחית. כעת, הפרוקסי האיראני ברחבי המזרח התיכון יקבל חיזוק משמעותי - בזמן שחיזבאללה ייכנס באופן רשמי בין דפי ההסכם, מה שצפוי לכבול את ידיה של ישראל.

ישראל לא תוכל לנטרל את האיום הגדול ביותר שלה בגבולותיה, בגלל אדם אחד: דונלד טראמפ שהסכים לאחד את הגזרות לבקשת איראן.

הלאה:

במהלך 60 הימים, תוכל איראן לחזור ולמכור נפט תחת אישור אמריקאי רשמי, דבר שלא היה אפילו לפני המלחמה!

בנוסף, תדון ארה"ב עם איראן בהסרת סנקציות שכבר מוטלות עליה על ידי ארה"ב. המשמעות: מיליארדים רבים, חדשים וטריים יוזרמו מדי חודש למשטר הטרור, ויופנו היישר למכונת ההרג בה היא מחזיקה במזרח התיכון.

לא רק שההסכם לא פתר את הבעיה האיראנית, הוא מעניק לה הרבה יותר ממה שהיה לה לפני המלחמה.

מלשון הכתבה ב'אקסיוס':

"ארה"ב תסיר את המצור על נמלי איראן ותוציא מספר פטורים מסנקציות שיאפשרו לאיראן למכור נפט בחופשיות".

חשוב לציין: ה'פטור' המדובר לנפט האיראני באדיבות טראמפ, יקרה הרבה לפני שאיראן תתחיל כלל לדבר על האורניום ותוכנית הגרעין שלה.

כך, הנפט האיראני שהיה עד כה מוקצה מחמת מיאוס ונאלץ להימכר במחירים מופחתים באמצעות צי הצללים של איראן, יימכר כעת לכל מרבה במחיר באופן גלוי לחלוטין.

אין ספק: אם ההסכם הזה ייחתם, צפויה ירידה דרמטית במחיר הנפט לאור ההיצע הרחב, מה שישפר את מצב הרוח של האמריקנים ומצבו של טראמפ בסקרים ובבחירות האמצע הקרובות.

ולסיום, כדי להבין כמה שההסכם הזה רע, מספיק לקרוא את הדברים שנכתבו בתסנים:

"טראמפ ממציא, מעולם לא הסכמנו למסור את מלאי הגרעין שלנו". אצבע בעיניים והשפלה ראויה למנהיג חלש, שעות לפני חתימת ההסכם.

האם יש עוד סיכוי שמדובר בתרגיל הטעיה? קשה מאוד להאמין. טראמפ תלה את הסכמתו לדון עם איראן בלחץ של מדינות המפרץ, להן הוא חייב הרבה מאוד. לא סביר שנשיא ארה"ב יעשה תרגיל על חשבון המפרציות העשירות. בסוף, מה שחשוב - זה כסף, והרבה.

אם ההסכם הזה ייחתם, נותר לנו לקוות שראש הממשלה יתעשת ויוביל מהלך ללא גב אמריקני, תרחיש שגם הוא לא סביר בעליל כאשר הבריון השכונתי עדיין מכהן כנשיא ארה"ב.

אם ההסכם הזה ייחתם, נותר להמתין בציפייה דרוכה למפלתו של הנשיא הגרוע בתולדות המפלגה הרפובליקנית בנובמבר הקרוב, לתבוסה מוחלטת בקונגרס ולשני שליש בסנאט שיוכלו לבצע סוף סוף משפט הדחה אפקטיבי.