כיכר השבת
הקבוצה המזוהה עם איראן

קבוצת ההאקרים טוענת: השגנו מידע על אנשי שייטת 13 שהשתלטו על המשט לעזה 

קבוצת ההאקרים "חנדלה", שפרצה בעבר לטלגרם של ראש הממשלה לשעבר בנט ולטלפון של ראש הסגל של נתניהו, ברוורמן, טוענת כי השיגה את פרטיהם של 69 קציני חיל הים, שלטענתם השתתפו בהשתלטות על המשט לעזה | בהודעה שפרסמה הקבוצה, נכתב כי מוצע פרס כספי של 100 אלף דולר על כל אחד מהקצינים (בעולם)

חיל הים משתלטים על המשט (צילום: מתוך השידור החי)

קבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם איראן, טוענת היום (שני) כי השיגה את פרטיהם של 69 קציני חיל הים, שלטענתם השתתפו בהשתלטות על משט "סומוד" הטורקי, שיועד לעזה.

בהודעה שפרסמה הקבוצה, נכתב כי מוצע פרס כספי של 100 אלף דולר על כל אחד מהקצינים. בהמשך פנו בהודעה לשר לביטחון לאומי בן גביר: "דע ששום פשע, ביבשה או בים, לא יישאר ללא מענה".

קבוצת ההאקרים האיראנית פרצה בעבר לטלגרם של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ולטלפון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, כמו גם למערכות הקשורות לרמטכ"ל לשעבר, אלוף הרצי הלוי ועוד.

כזכור, המשט "סומוד" יצא מטורקיה לכיוון הרצועה במטרה לשבור את המחסום הימי על עזה, על הספינות היו 430 פעילים ובהם תומכי חמאס. חיל הים עצר את המשט, והעביר את כלל הפעילים בכלי שיט לישראל, שהם הושארו במעצר עד שגורשו למדינותיהם.

האקריםהמשט לעזהחנדלה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

