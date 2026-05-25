בסימן להתפתחות במשא ומתן, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באגר ג'ליבאף, ושר החוץ, עבאס אראקצ'י, נמצאים בדוחא כדי לפגוש את ראש ממשלת קטאר בנוגע להסכם אפשרי בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה, כך לפי רויטרס.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה על כך מפי גורם רשמי שקיבל תדרוך על הביקור. אותה מערכת מסרה כי השיחות בדוחא מתמקדות בעיקר במצרי הורמוז ובאורניום המועשר ביותר של איראן, למרות שאיראן הכחישה כי מתנהלים דיונים בנושא האורניום.

נגיד הבנק המרכזי של איראן, עבד אל-נאצר המתי, לקח חלק גם הוא במשלחת האיראנית לדוחא כדי לדון באפשרות לשחרור כספים איראניים מוקפאים כחלק מהסכם סופי בין המדינות.

כלי התקשורת הממלכתיים של איראן דיווחו מוקדם יותר כי הנגיד נסע לקטאר לשיחות על הכספים הקפואים, וסוכנות הידיעות טסנים המקורבת למשמרות המהפכה אישרה את ביקור המשלחת.

במקביל לדיונים המדיניים, רשת השידור הממלכתית של איראן דיווחה כי 32 כלי שיט קיבלו אישור בעשרים וארבע השעות האחרונות לעבור דרך מצר הורמוז.

האישור הרשמי ניתן לאחר שכלי השיט יצרו קשר עם חיל הים של משמרות המהפכה ועם רשויות ימיות אחרות באזור. הדיווח האיראני הוסיף כי חמש מכליות-על חצו גם הן את נתיב המים האסטרטגי באישור מיוחד של חיל הים של משמרות המהפכה.

ההערכה היא כי המכליות קיבלו אישור מעבר לאחר ששילמו דמי אגרה לרשויות האיראניות. נראה כי איראן מנסה להשליט את מודל התשלום החדש כמציאות בשטח.