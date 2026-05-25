משהו מתפתח: איראן "מאפשרת" מעבר לעשרות כלי שיט - בכירי המשטר בקטאר

בכירי המשטר האיראני נמצאים כעת בשיחות בקטאר, כך לפי גורמים רשמיים שתערכו לסוכנות הידיעות רויטרס | במקביל, איראן אישרה מעבר לעשרות כלי שיט שנאלצו ככל הנראה לשלם עמלת מעבר במצר הבינלאומי (חדשות)

צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

בסימן להתפתחות במשא ומתן, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באגר ג'ליבאף, ושר החוץ, עבאס אראקצ'י, נמצאים בדוחא כדי לפגוש את ראש ממשלת קטאר בנוגע להסכם אפשרי בין ארצות הברית ל לסיום המלחמה, כך לפי רויטרס.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה על כך מפי גורם רשמי שקיבל תדרוך על הביקור. אותה מערכת מסרה כי השיחות בדוחא מתמקדות בעיקר במצרי הורמוז ובאורניום המועשר ביותר של איראן, למרות שאיראן הכחישה כי מתנהלים דיונים בנושא האורניום.

נגיד הבנק המרכזי של איראן, עבד אל-נאצר המתי, לקח חלק גם הוא במשלחת האיראנית לדוחא כדי לדון באפשרות לשחרור כספים איראניים מוקפאים כחלק מהסכם סופי בין המדינות.

כלי התקשורת הממלכתיים של איראן דיווחו מוקדם יותר כי הנגיד נסע לקטאר לשיחות על הכספים הקפואים, וסוכנות הידיעות טסנים המקורבת למשמרות המהפכה אישרה את ביקור המשלחת.

במקביל לדיונים המדיניים, רשת השידור הממלכתית של איראן דיווחה כי 32 כלי שיט קיבלו אישור בעשרים וארבע השעות האחרונות לעבור דרך מצר הורמוז.

האישור הרשמי ניתן לאחר שכלי השיט יצרו קשר עם חיל הים של משמרות המהפכה ועם רשויות ימיות אחרות באזור. הדיווח האיראני הוסיף כי חמש מכליות-על חצו גם הן את נתיב המים האסטרטגי באישור מיוחד של חיל הים של משמרות המהפכה.

ההערכה היא כי המכליות קיבלו אישור מעבר לאחר ששילמו דמי אגרה לרשויות האיראניות. נראה כי איראן מנסה להשליט את מודל התשלום החדש כמציאות בשטח.

איראןהסכם גרעיןמצר הורמוז
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

הנשיא טראמפ חייב להבהיר לאיראנים שהניסיון להפוך את המצר הבינלאומי לקופה רושמת של משמרות המהפכה יגרור תגובה צבאית כואבת ויתור על חופש השיט תמורת הסדרים בקטאר הוא חולשה שמשדרת לכל העולם שהאייתוללות יכולים לנהל את נתיבי המסחר של המערב העסקה היחידה שצריכה לעניין את וושינגטון היא פירוק יכולת הסחיטה של אי
יאיר
המשלחת לקטאר היא הוכחה נוספת שאיראן משתמשת בדיפלומטיה רק כדי לקנות זמן ולבסס עובדות בשטח בדמות דמי מעבר בלתי חוקיים ממשלת ישראל חייבת לדרוש מארה"ב לעצור את השיחות בדוחא מיד כל עוד איראן מתנהגת כפיראטית בלב ים וגובה כופר מכלי שיט בינלאומיים אסור לקבל מציאות שבה המערב מנהל משא ומתן על שחרור כספים בעוד
יובל
אם ארה"ב תאפשר לאיראן לגבות דמי מעבר במצר הורמוז, זה יהיה הניצחון הכי גדול של משמרות המהפכה מאז הקמת המשטר טראמפ הוכיח בעבר שהוא לא פראייר של אף משטר והגיע הזמן לשלוח ספינות מלחמה שיבהירו: המצר יישאר פתוח ללא תשלום או שטהראן תשלם מחיר צבאי כבד עולם שמאפשר לאיראן לסחוט נפט תמורת חופש שיט הוא עולם שבו
Sarah
המשלחת לקטאר היא כיסוי דיפלומטי לסחיטת כספים ואסור לישראל לאפשר למערב לשחרר לאייתוללות ולו דולר אחד מהכספים המוקפאים הסכם שכולל תשלום דמי כופר בזמן שאיראן פועלת כפיראטית בלב ים הוא כניעה שרק תעודד את משטר הטרור להגביר את התוקפנות
רון

