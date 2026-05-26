עצוב: ארבעה הרוגים בבלגיה לאחר התנגשות רכבת ברכב הסעות ילדים

ארבעה בני אדם, בהם ילד בן 12, נער בן 15, מורה בת 27 ונהג בן 49, נהרגו הבוקר (שלישי) מפגיעת רכבת במיניבוס הסעות של בית ספר בעיירה בוגנהוט שבצפון בלגיה. חמישה ילדים נוספים שהיו על כלי הרכב פונו לבית החולים במצב קריטי, ומצבם התייצב בהמשך. על פי דיווחי המשטרה המקומית, על רכב ההסעות היו בזמן התאונה שבעה ילדים, מלווה ונהג.

משטרת בלגיה מסרה כי התאונה התרחשה בשעה 8:08 בבוקר, כאשר הרכבת הייתה בדרכה לתחנה הבאה, הממוקמת במרחק של כקילומטר אחד ממקום ההתנגשות. מבדיקה ראשונית של זירת האירוע עולה כי מחסום הרכבת היה מורד והרמזור במקום היה אדום בזמן שהמיניבוס נכנס אל מסילת הברזל. חקירת נסיבות המקרה נמשכת.

כלי תקשורת במדינה שידרו תמונות מזירת האסון, שבהן נראה המיניבוס כשהוא הרוס לחלוטין ומוטל על צדו על הכביש הסמוך למסילה, בזמן שצוותי ההצלה הקימו אוהלים רפואיים סביבו. דובר המשטרה, פרדריק סאקרה, ציין כי "ההשפעה הייתה אלימה במיוחד" ותיאר את תוצאות האירוע כדרמטיות.

סגן ראש ממשלת בלגיה, מקסים פרבו, התייחס לאסון ואמר כי "התנגשות טרגית בין רכבת לאוטובוס בית ספר התרחשה הבוקר בבוגנהוט. ארבעה בני אדם נהרגו, בהם שני ילדים". שר הפנים הבלגי, ברנאר קינטן, הוסיף כי "מחשבותיי נתונות לקורבנות וליקיריהם. אני מאחל לפצועים כוח רב".

נשיאת נציבות האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, הביעה אף היא צער על התאונה ואמרה כי "לבי שבור מהתרסקות. תנחומיי העמוקים ביותר שלוחים למשפחות הקורבנות וליקיריהם. היום, אירופה מתאבלת עם בלגיה".