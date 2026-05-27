יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, הביע בשיחה סגורה נכונות מלאה לכינון יחסים רשמיים עם ישראל, כך לפי דיווח של ה-JP.

האוונגליסט מייק אוונס, המקורב לנשיא טראמפ, סיפר במהלך ביקורו בישראל כי נפגש עם יורש העצר למשך שעתיים, בנוכחות אחיו של הנסיך ושר החוץ הסעודי, אם כי בעיתון ציינו כי לא ניתן לאמת את הדברים באופן עצמאי.

לדברי אוונס, המכשול המרכזי למהלך נותר המלך סלמאן. "כשדיברתי עם יורש העצר, הוא אמר לי שהוא יכיר בישראל - היום", אמר אוונס, "אבל הוא אמר שהבעיה שלו היא אביו". אוונס הוסיף כי אחיו של יורש העצר הביע עמדה דומה, וציין כי הוא משוכנע שהצהרותיו של טראמפ בנושא הן כנות וכי לנשיא האמריקני יש מנוף לחץ עצום על הממשל בריאד לצורך השגת שלום באזור.

במהלך המפגש הסגור מתח יורש העצר הסעודי ביקורת חריפה על ההנהגה הפלסטינית ואף דחה לחלוטין את הרעיון של חלוקת ירושלים. "יורש העצר אמר, בדברו על הפלסטינים, 'הם בזבזו את הכסף שלנו'", סיפר אוונס והוסיף כי הנסיך הצהיר שעל הפלסטינים לחקות את ישראל במקום לתקוף אותה. בנוגע לסוגיית הבירה אמר בן סלמאן כי "אם אי פעם יהיו שתי בירות בירושלים, זו תהיה בירת טרור".

התוכנית האמריקנית הנוכחית כוללת גם מדינות שנחשבו ליעדים מורכבים במיוחד, כמו קטר המארחת את הנהגת חמאס, טורקיה שמתחה ביקורת חריפה על ישראל, ופקיסטן שמעולם לא הכירה בה. אוונס הגן על מדיניותו של טראמפ מול החששות בישראל מפני הסכם עם איראן, ואמר כי שום נשיא בהיסטוריה לא פעל יותר למען ישראל. הוא הזהיר כי טהרן תעשה טעות קשה אם תנסה להוליך שולל את הממשל בוושינגטון.

במישור הפנים-אמריקני, התייחס אוונס למאבק ברשתות החברתיות נגד קולות שמרניים המבקרים את התמיכה בישראל, ובראשם העיתונאי האנטי-ישראלי (...) טאקר קרלסון. אוונס סיפר כי ארגונו גייס אלף כמרים שהגיעו לישראל ופתחו בקמפיין רשת רחב היקף שזכה למאה שלושים ושמונה מיליון צפיות כדי לבלום מגמות אלו בימין האמריקני. הוא טען כי קרלסון איבד את מעמדו אצל טראמפ, אך הזהיר מפני השפעת כספי נפט מהמפרץ המזינים נרטיבים אנטי-ישראליים ברשת.