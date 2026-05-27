איום גובר

הזיה: כטב"מי נפץ אוקראינים מאבדים את דרכם - ומאיימים על אירופה 

כטב"מי נפץ של אוקראינה המיועדים למשימה ברוסיה, מאבדים את דרכם ומאיימים באופן מוחשי על מדינות אירופה השכנות | ראש ממשלת לטביה נאלצה להתפטר מתפקידה לאחר שהתברר שהמרחב האווירי של המדינה חשוף (חדשות) 

כטב"מ | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

מטוס קרב של ברית נאט"ו יירט כלי טיס בלתי מאויש, החשוד ככטב"ם אוקראיני, בשמי אסטוניה. מהודעת הברית עולה כי זו הפעם הראשונה מאז הצטרפות המדינות הבלטיות לברית בשנת 2004, שבה מטוסי המשימה באזור שיגרו טיל להגנת השטח האווירי.

האירוע החריג התרחש על רקע שורה של חדירות כטב"מים אוקראיניים בשבועות האחרונים למרחב האווירי של ליטא, לטביה ואסטוניה. התקריות החוזרות ונשנות חשפו פערים משמעותיים במערכות ההגנה האווירית של נאט"ו לאורך הגבולות עם רוסיה ובלארוס, ועוררו בהלה רבה בקרב הציבור והדרג המדיני באזור.

בעקבות הכשלים בהגנה האווירית, נאלצה ראש ממשלת לטביה, אוויקה סיליניה, להתפטר מתפקידה לאחר שפיטרה קודם לכן את שר הביטחון שלה. בליטא השכנה, חברי הפרלמנט נאלצו לשהות במקלטים תת-קרקעיים עקב כטב"ם שהתקרב לבירה וילנה, ויום לאחר מכן הופעלה אזעקה אווירית בצפון המדינה.

שר ההגנה הליטאי, רוברטאס קאונאס, התייחס למצב ואמר כי "רמת האיום גוברת. כטב"מים נכנסים בטיסה. הם אוקראיניים, אך חלקם עמוסים בחומרי נפץ ויכולים לפגוע בעצמים אזרחיים. אנחנו חייבים להגן על אנשים". באסטוניה הבהירו בכירים לקייב כי חדירות אלו אינן מועילות והם מצפים לשליטה טובה יותר בכלי הטיס.

בקייב מנהלים חקירה רצינית לבחינת נסיבות האירועים. באוקראינה ובמדינות הבלטיות מאשימים את רוסיה בשימוש באמצעי לוחמה אלקטרונית המשבשים את מערכות הניווט של הכטב"מים וגורמים להם לסטות ממסלולם בכוונה לכיוון המדינות השכנות. דובר משרד החוץ האוקראיני, הורהי טיכיי, הדגיש כי "יש לנו מודיעין על כך שרוסיה עושה זאת בכוונה, אלו לא רק טענות מופשטות מהצד שלנו".

מנגד, גורם צבאי שוודי בכיר טען כי אוקראינה מטיסה את כלי הטיס שלה בכוונה בסמוך לגבול הרוסי כדי להשתמש במרחב המשותף כמגן, מתוך ידיעה שרוסיה תחשוש לירות לעבר שטח נאט"ו. במוסקבה דחו את ההאשמות על שיבושים מכוונים, ואף טענו באו"ם כי לטביה ומדינות נוספות מאפשרות לאוקראינה לשגר כטב"מים משטחן, והזהירו מפני תקיפות תגובה.

שר החוץ האסטוני, מרגוס צחקנה, דחה את האיומים הרוסיים ואמר כי "הם משתמשים כעת בנואשות בכל סוג של הזדמנות כדי לחלק את החלק המערבי של העולם ו... להפעיל לחץ נוסף על אוקראינה לא לבצע את התקיפות הללו". גורמי ביטחון באזור ציינו כי הרטוריקה הרוסית נועדה לצורכי פנים כדי להסתיר את הקושי שלהם להתמודד עם התקיפות האוקראיניות.

התקיפות האוקראיניות התגברו במלאת ארבע שנים לפרוץ המלחמה, ומטרתן לפגוע בנמלים רוסיים בים הבלטי המטפלים בכ-40% מיצוא הנפט והגז של המדינה. המתיחות הנוכחית מתעצמת לנוכח חוסר הוודאות לגבי מחויבותה הצבאית של ארצות הברית להגנת אירופה, על רקע הצהרותיו של דונלד טראמפ ודחיית פריסת כוחות זמנית בפולין.

אירופהמלחמת רוסיה-אוקראינהנאט"ו

