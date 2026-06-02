העימות המתמשך במזרח התיכון אינו נותר בגבולות האזור בלבד - אלא שולח גלי הדף אל מערכות המזון ברחבי העולם. על פי תוכנית המזון העולמית (WFP), כ-45 מיליון בני אדם נוספים עלולים להידרדר לרעב חריף אם המשבר לא ייפתר בקרוב. בלב המשבר עומדת פגיעה חמורה באספקת הדשנים העולמית, בעקבות שיבושים במעבר דרך מצר הורמוז - נתיב ימי דרכו עובר כשליש מהסחר הימי בדשנים.

מאז הסלמת הלחימה בסוף פברואר, מחירי הדשנים זינקו בחדות. מחירי האוריאה עלו ביותר מ-50%, בעוד רכיבים נוספים כמו אמוניה רשמו עליות משמעותיות. לפי תחזית הבנק העולמי, מחירי הדשנים צפויים לעלות בכ-31% במהלך 2026, כאשר האוריאה לבדה עשויה לזנק בכ-60%.

הפגיעה אינה תיאורטית בלבד. במדינות מתפתחות, בהן החקלאות תלויה בייבוא דשנים, כבר מורגשות ההשלכות בשטח. בסנגל, חקלאים מדווחים על עלייה של כ-40% במחירי הדשנים מאז פרוץ המשבר. במקביל, השבתת מתקנים באיראן וצמצום פעילות במפעלי ענק בקטאר - בשל מחסור בגז טבעי - החריפו עוד יותר את המחסור. לפי התאחדות הדשנים הבינלאומית, מאות אלפי טונות של אוריאה נתקעו בדרכן לשווקים.

על רקע המשבר, יותר ויותר חקלאים פונים לחלופות אורגניות. בסנגל, יוזמות מקומיות לעיבוד קומפוסט ושימוש בזבל בעלי חיים צוברות תאוצה, לצד תמיכה ממשלתית הכוללת חלוקת עשרות אלפי טונות של דשנים אורגניים. גם במדינות גדולות כמו ברזיל והודו נרשמת מגמה דומה: שימוש בדשנים ביולוגיים מתרחב במהירות, והודו אף הכריזה על תוכנית לאומית להפחתת השימוש בדשנים כימיים ב-50%.

אך למרות ההתאמות בשטח, התחזיות מדאיגות. לפי ה-WFP, אם מחירי הנפט יישארו מעל 100 דולר לחבית והלחימה תימשך, מספר הסובלים מחוסר ביטחון תזונתי חריף עלול להגיע ל-363 מיליון בני אדם - עלייה חדה לעומת כ-318 מיליון כיום. האזורים הפגיעים ביותר הם מדינות באפריקה ובאסיה התלויות בייבוא מזון ודשנים, כאשר מערב ומרכז אפריקה צפויות לספוג את הפגיעה הקשה ביותר.

"הזמן הולך ואוזל", הזהיר הכלכלן הראשי של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם. על אף שיבתםשל מיצרי הורמוז לפעילות בעקבות ההסכמים מול ארה"ב, מדובר עדיין בכמויות מעטות של ספינות החוצות את המיצרים, לעומת 100 ספינות ליום שהיו עוברות שם קודם לפרוץ המלחמה. עבור חקלאים רבים, המציאות ברורה וכואבת: התלות בדשנים כימיים הפכה לסיכון אסטרטגי - והמשבר הנוכחי באם ימשך עשוי לשנות את פני החקלאות העולמית לשנים קדימה.