מזכיר המדינה רוביו מעיד כעת בגבעת הקפיטול בפני הסנאט, וזאת לראשונה מאז תחילת המלחמה באיראן. בפתח דבריו הדגיש מזכיר המדינה את מעמדה הבין-לאומי של מדינתו וציין כי "אנחנו נותרים מעצמת העל הגלובלית היחידה בעולם, המדינה החזקה ביותר על פני כדור הארץ. יש לנו את הכלכלה הגדולה ביותר, יש לנו את הצבא החזק ביותר שידע האדם אי פעם, הדולר שלנו נותר מטבע הרזרבה של העולם. השפה שלנו נמצאת בשימוש נרחב ברחבי העולם."

בהמשך עדותו התייחס רוביו לתוצאות הפעילות הצבאית האחרונה והצהיר כי "מבצע זעם אפי היה מוצלח במידה רבה בחיסול התעשייה הצבאית שלהם, נרשמה הדרדרות משמעותית במספר המשגרים והטילים שלהם. עדיין יש להם עוד רבה מל״טים אבל גם היכולת הזו ירדה. אין להם חיל ים ובקרוב יהיה אתר דייג פופלרי."

בדבר המגעים המדיניים המתנהלים כעת, פירט מזכיר המדינה את השינוי בעמדת טהרן והבהיר כי "אנחנו כרגע בשיחות עם איראן. לראשונה הם הסכימו לשאת ולתת על אלמנטים בתוכנית הגרעין שלהם שלפני חודש או שנה הם אפילו לא הסכימו להזכיר אותם. זה לא אומר שזו ערובה לכך שתהיה עסקה." הוא הוסיף לגבי לוחות הזמנים האפשריים וציין כי "עסקה יכולה לקרות היום, מחר או שבוע הבא".

רוביו תיאר בפני חברי הסנאט את המצב הפנימי של ההנהגה בטהרן באומרו כי "המשטר שלהם שבור מבפנים- זה לוקח ימים לקבל תשובה. אנו מקווים להגיע למצב שבו המצר נפתח ושאנחנו נכנס לתקופה של מו״מ בתקווה לקבל תוצאה שמקובלת עלינו".

לסיום התייחס רוביו לתרחיש של כישלון המגעים ולנזק הכלכלי הכבד שסופגת המדינה, והסביר כי "אם זה לא יסתדר- תהיה לנו בעיה בכל הקשור להעשרת האורניום- אבל מה שלא יהיה להם זו כיפה קונבנציונלית שתגן על זה". הוא חתם את הדברים בציונו של הנתון הכלכלי לפיו "איראן מפסידה מדי יום הכנסות בשווי מאות מיליוני דולרים".

בהמשך, הבהיר רוביו לשאלת סנאטור כי ארה"ב לא תסיר סנקציות מעל איראן גם אם תפתח את מצרי הורמוז, משום שהסנקציות מגיעות בעקבות נושא הגרעין שעוד לא נידון.

מדובר בהצהרה שמנוגדת לדיווחים האחרונים על הסרת סנקציות כבר בשלב הראשון.