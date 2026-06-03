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"אנשים קפצו מהחלונות"

טרגדיה מזעזעת בהודו: בית מלון עלה באש - עשרות נלכדו ונהרגו

דליקה קטלנית התרחשה הבוקר במלון בדרום בירת הודו | עשרות לכודים חולצו, ותיעודים קשים הראו לקוחות קופצים מהקומות | המשטרה אמרה כי מקור האש ככל הנראה במסעדה שפעלה במבנה | ראש הממשלה נרנדרה מודי ספד לקורבנות האסון (חדשות)

לפחות 21 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בשריפה קשה שפרצה בתוך מבנה מלון בניו דלהי. על פי החשד הראשוני, האש התלקחה בעקבות פעילות של מסעדה שפעלה בקומת הקרקע של המבנה ומשם התפשטה במהירות אל שאר הקומות.

​גורם בממשל המקומי, ג'יטנדרה קומאר, התייחס לנסיבות הדליקה ואמר כי "דווח כי בקומת הקרקע של הבניין פעלה מסעדה... סביר להניח שהאש הייתה קשורה למסעדה הזו". כוחות כיבוי והצלה גדולים שהוזעקו למקום הצליחו לחלץ עד כה לפחות 40 בני אדם מתוך המבנה הבוער.

​האסון, המוגדר כאחד הקשים ביותר שידעה עיר הבירה ההודית בשנים האחרונות, התרחש בשכונת מאלביה נאגאר שבדרום דלהי. מדובר באזור המורכב ברובו מבנייני מגורים, ונחשב לפופולרי במיוחד בקרב סטודנטים ואנשי מקצוע צעירים המתגוררים בעיר.

​תיעודים מהזירה הראו את הבניין כשהוא אפוף עשן סמיך וחלקו החיצוני חרוך, בזמן שתושבים רבים התקבצו בסמטה צרה הסמוכה למלון. במקביל, נראו שני בני אדם כשהם קופצים מאחת הקומות הגבוהות של הבניין בניסיון להימלט מהלהבות.

​ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, התייחס לאסון הכבד ואמר כי אובדן החיים הוא טרגי. מודי הביע את תנחומיו הכנים לבני המשפחות שאיבדו את יקיריהם באירוע, ואיחל החלמה מהירה לפצועים המאושפזים.

שריפההרוגיםהודו

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