חצי יובל אחרי: רב העיר פטרבורג חשף מה לחש לו הנשיא בוש

חצי יובל אחרי הביקור ההיסטורי שקיים נשיא ארה"ב לשעבר ג'ורג' בוש בבית הכנסת העתיק של הקהילה היהודית בפטרבורג, רוסיה, רב העיר הרב מנחם מענדל פבזנר, חשף את מה שלחש לו הנשיא בוש בעיצומו של הביקור.

"לפני 24 שנים, במלאת 75 שנים למאסר הרבי הריי"צ (הרבי הקודם מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון)", סיפר הרב פבזנר לעמיתיו שלוחי חב"ד מרוסיה וממדינות חבר העמים לשעבר שביקרו בעיר במסגרת כינוס מיוחד, "ביקר כאן נשיא ארצות הברית דאז, ג'ורג' בוש. סיפרנו לו אז על ספרי תורה שהוסתרו בעליית הגג של בית הכנסת בשנות הבלוקדה הקשות, ולאחרי עשרות שנים אמר הרבי שהם עוד יבואו לשימוש בתוך רוסיה.

הנשיא התרגש ואמר: 'זו נבואה שמתקיימת'. היום, כשאותם ספרי תורה שופצו וחולקו לקהילות החדשות שפרחו סביב פטרבורג, אנו רואים את הגשמת הנבואה במלואה". הרב פעווזנער חתם את דבריו במסר מעשי ברוח הפסוק איש את רעהו יעזורו: "העזרה האמיתית היא לשמוח כששליח ורב אחר מצליח. מנהיגים ואישים באים והולכים, אבל אנחנו נשארנו פה כדי לעזור איש לרעהו ולהמשיך את העבודה".

העיר פטרבורג לא נבחרה באקראי. היסטוריית חב"ד קשורה היטב בעיר זו. אדמו"רי חב"ד נאסרו בכלא האימתני השוכן בעיר. מאז, עברה פטרבורג כברת דרך ובה קיימת היום אמפרייה של מוסדות ובתי חב"ד. השלוחים והרבנים שהגיעו לעיר, לא הגיעו הפעם כנרדפים או כאסירי מלכות, אלא כמנהיגים גאים, נושאי לפיד האור, בסימן "שבת אחים גם יחד".

כבר בבוקרו של יום שישי, התמלאו אולמות בית הכנסת הגדול והמפואר של פטרבורג בהמולת קודש. הכינוס נפתח רשמית באירוח לבבי של רב העיר השליח הרב פזנר, ובארגונו המופתי של מנכ"ל המוסדות בפטרבורג, השליח הרב חיים שאול ברוק.

הכינוס בפטרבורג נערך בסימן 99 שנים למאסר הרבי הקודם מחב"ד. "כפי שהרבי מליובאוויטש ציין פעמים רבות, רגעי המאסר היו למעשה 'התחלת הגאולה'", אמר רבה של רוסיה הרב בערל לאזאר בנאומו המיוחד בפטרבורג, "מטרת השלטונות באותם ימים קשים הייתה לשתק את הפעילות, אך ההחלטה הנחרצת של הרבי הייתה הפוכה לחלוטין – להוסיף ביתר שאת וביתר עוז".

בדממה שהשתררה באולם, ציטט הרב לאזאר את מילותיו האלמותיות של הרבי הריי"צ שנישאו בתחנת הרכבת בפטרבורג, טרם צאתו לגלות: "רק הגופים שלנו נמסרו בגלות, אבל הנשמות שלנו לא נמסרו בגלות". מתוך דברים אלו, יצא הרב לאזאר בקריאה נחרצת אל מאתיים הרבנים: "זהו מוסר השכל לכולנו – קשיים נועדו אך ורק כדי שנתגבר עליהם ונפעל יותר. במיוחד כיום, כשהתנאים נוחים בהרבה, חובתנו לפעול במסירות נפש ולדאוג שלא יישאר ילד יהודי אחד ללא חינוך שורשי".

לקראת סיום משאו, חשף הרב את "הנקמה החסידית": הרחבה חסרת תקדים של מוסדות החינוך והקמת מחנות קיץ לאלף ילדים כבר בשנה הקרובה. "העשייה העצומה שלכם בכל פינה ברחבי רוסיה, היא התשובה הניצחת ביותר. ההצלחה שאנו רואים רק מחייבת אותנו ליותר, עד שנזכה כולנו תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלמה".

רגע מצמרר של סגירת מעגל נרשם עת נעמד הרב יצחק הכהן קוגן מול הקהל הנרגש, ונשא ברכת כהנים מרטיטה, לאחר 40 שנה תמימות מאז יצא ממיצרי פטרבורג במסירות נפשו הידועה. כעת הגיע לשבות במקום לראשונה, כשהוא מביט בדור העתיד הפועל בה ללא חת.

בהיכנס שנת המאה לאותו מאסר מפורסם של הרבי הקודם מחב"ד, צעדו הרבנים בחרדת קודש בדירה ממנה נלקח הרבי על ידי סוכני החרש למאסרו הקשה. משם המשיך המסע ההיסטורי ועוצר הנשימה אל מול ארמונו של פאבל הראשון, שחתם על שחרור אדמו"ר הזקן בי"ט כסלו, ולתוך כתליו העבים של מבצר 'פטרופבלובסקי' – בו נאסר בעל התניא והשו"ע במשך 53 ימים בתא אפל ללא חלונות.

בעוד ההתרגשות גואה אל מול תא המאסר, עמדו להם בחוץ קרוב למאה מילדי השלוחים, שהשתתפו במקביל בתוכנית חינוכית עשירה ומושקעת עם המדריכים. תמונתם של הילדים הטהורים, דור העתיד של האימפריה החב"דית, צועדים בחיוך ובגאון יהודי בין חומות המבצר האפל, הייתה הניצחון המוחץ ביותר.