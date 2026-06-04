​העולם הפוך לחלוטין באירופה הנוכחית, כאשר אישה בת 56 הודחה ממועמדות למשרת מזכירה במרכז רפואי במולנבק שבבלגיה, רק משום שענתה בשלילה על השאלה האם היא דוברת ערבית.

​מיד לאחר שסיפקה את תשובתה, נשלחה אליה הודעה המבהירה כי היא אינה עומדת בתנאי הסף של המעסיק.

האבסורד מתעצם לנוכח העובדה שהמועמדת דוברת שתי שפות אירופיות מרכזיות, והדגישה כי היא שולטת באופן מלא בצרפתית ובאנגלית.

​הודעת הדרושים עצמה שיקפה את המציאות העגומה ביבשת, כאשר בין הקריטריונים שהוגדרו תחת הכותרת הכרחיים הופיעה הדרישה הבאה של שליטה בערבית מדוברת על מנת לתקשר בקלות עם המטופלים.

​הנהלת המרכז הרפואי בחרה להגן על המדיניות הזו, וסיפקה הצדקה לדרישת השפה הרשמית בכך שישנו צורך חיוני להבטיח תקשורת שוטפת עם חלק ניכר מציבור המטופלים דוברי הערבית המגיעים למקום.

מולנבק השוכנת במחוז בריסל הבירה היא שכונה "אדומה", עם רוב מוסלמי מובהק, מקום אליו המשטרה נמנעת מלהיכנס אם לא לצורך אירוע חירום.