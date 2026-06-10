המתקפה התרחשה בשעות המוקדמות של היום ביישוב הסמוך ליוהנסבורג. על פי דיווחי המשטרה המקומית, קבוצה של כ-12 חשודים חמושים הגיעה לזירה במיניבוס לבן ובמכונית סדאן כסופה, ופתחה באש ללא הבחנה לעבר הנוכחים באמצעות רובי סער מסוג AK-47 ואקדחים בקוטר 9 מילימטר.

עדי ראייה ותיעוד מהשטח מצביעים על כך שהתוקפים, שחלקם עטו כובעי גרב, המשיכו לירות באקראי גם ברחובות הסמוכים בעודם נמלטים מהמקום.

המניע לירי האכזרי נותר בשלב זה לא ידוע, ויחידות משטרה מיוחדות לאיתור פשעים חמורים ואלימים פתחו במרדף נרחב אחר החשודים.

אזור התקרית מוכר לרשויות כנקודת מוקד לאלימות כנופיות, עוני והתפשטות של כלי נשק בלתי חוקיים. דרום אפריקה מתמודדת עם אחד משיעורי הרצח הגבוהים בעולם, עם ממוצע של עשרות קורבנות ביום, כאשר כלי נשק הם גורם המוות המוביל במדינה.