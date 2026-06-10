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המשטרה פתחה במצוד

טבח בדרום אפריקה: חמושים פתחו באש ביוהנסבורג, לפחות 12 בני אדם נרצחו 

אירוע ירי המוני זעזע את דרום אפריקה לאחר שחוליית חמושים פתחה באש לעבר קהל סועדים ומבלים בטברנה | הרשויות אישרו כי לפחות 12 בני אדם נרצחו בתקרית הקשה (חדשות בעולם)

2תגובות
הזירה הקשה (צילום: מסך)

המתקפה התרחשה בשעות המוקדמות של היום ביישוב הסמוך ליוהנסבורג. על פי דיווחי המשטרה המקומית, קבוצה של כ-12 חשודים חמושים הגיעה לזירה במיניבוס לבן ובמכונית סדאן כסופה, ופתחה באש ללא הבחנה לעבר הנוכחים באמצעות רובי סער מסוג AK-47 ואקדחים בקוטר 9 מילימטר.

עדי ראייה ותיעוד מהשטח מצביעים על כך שהתוקפים, שחלקם עטו כובעי גרב, המשיכו לירות באקראי גם ברחובות הסמוכים בעודם נמלטים מהמקום.

המניע לירי האכזרי נותר בשלב זה לא ידוע, ויחידות משטרה מיוחדות לאיתור פשעים חמורים ואלימים פתחו במרדף נרחב אחר החשודים.

אזור התקרית מוכר לרשויות כנקודת מוקד לאלימות כנופיות, עוני והתפשטות של כלי נשק בלתי חוקיים. דרום אפריקה מתמודדת עם אחד משיעורי הרצח הגבוהים בעולם, עם ממוצע של עשרות קורבנות ביום, כאשר כלי נשק הם גורם המוות המוביל במדינה.

טרורמחבליםאפריקהיהונסבורג

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2
המניע לא ידוע... בואו נשב כולנו ביחד ונחשוב , אולי למישהו יהיה רעיון....
אנה
1
אולי יפנו לבית הדין בהאג
יו

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