ילדי המלחמה" חגגו בר מצווה: תפילין, פמוטי יוקרה ואפס אזעקות

ילדי המלחמה חוגגים את גיל המצוות: בזמן ששגרת החיים באוקראינה ממשיכה להתנהל תחת מתח ביטחוני ואזעקות תכופות, עשרות נערים ונערות הגיעו בסוף השבוע שעבר לערי הרי הקרפטים הציוריות. המטרה: שבתון בר ובת מצווה מיוחד שארגנו שלוחי חב"ד במסגרת ארגון הנוער 'אנרג'ו', שנועד להעניק לבני הנוער מרחב שקט והפוגה נחוצה מהמציאות המורכבת בערים המופגזות.

השבתון הוקדש כולו להתאווררות ולמילוי מצברים עבור הנערים והנערות, שהגיעו ממוקדי מתיחות מרכזיים כמו קייב, דנייפרו, קרמנצ'וג ועוד.

בין המשתתפות הייתה נערה צעירה מקייב, שביתה נפגע ישירות במהלך אחת מתקיפות הטילים האחרונות על עיר הבירה. עבורה ועבור שאר חברותיה, השהות באזור ההררי השקט, הרחק מרעשי הפיצוצים והאזעקות, היוותה הזדמנות ראשונה לעבד את החוויות האינטנסיביות של החודשים האחרונים באווירה רגועה ובטוחה.

אירוע השיא של המפגש התקיים בשעות הראשונות של המפגש, בטקס בר ובת מצווה חגיגי, בהפרדה מלאה. כחלק מציון דרך זה, העניקו השלוחים והמדריכים תשורה אישית ובעלת ערך לכל משתתף: נערי הבר-מצוה קיבלו סט תפילין מהודר, וכלות בת-המצווה קיבלו פמוט כסף יוקרתי להדלקת נרות שבת.

את הפרויקט והליווי האישי של הנערים הובילו שלוחי חב"ד הפועלים בשטח באוקראינה: הרב משה ובר, הרב שלמה סלמון מקרמנצ'וג, והרב שמחה לבנהרץ מקייב, לצד צוות מורחב של מדריכים ומדריכות שליוו את הפעילויות החברתיות והלימודיות לאורך כל סוף השבוע.

"ימי הנופש היו רגועים ומנותקים עבור הנערים", סיפר השליח הרב וובר המלווה את פרויקט נערי המצוות לאורך השנים, "למדנו יחד, חגגנו יחד, התוועדנו יחד, רקדנו יחד. כל רגע ורגע נוצל בהצלחה. הגשמיות הייתה כיד המלך, כל מיזם וכל פרויקט הונגש באופן הכי טוב לנערים ולנערות. רגע השיא היה כמובן סעודת המצווה המושקעת והגדולה. הקרנו להם ברכות מזל טוב מרבני ושלוחי הרבי באוקראינה והאווירה הייתה יוצאת מן הכלל".

הרב וובר מספר שיש נערים שנבצר מהם מלהשתתף בעקבות המצב הבטחוני. "דאגנו שהם ישתתפו מרחוק באמצעות 'זום'. הם היו רחוקים פיזית - אבל קרובים מאוד בלב".

השבת המושקעת הייתה חווית התעלות של יממה שלמה. "מרגע השבת ועד צאתה", הוא הוסיף, "כולם היינו מנותקים, ממש בהתרוממות הרוח, ניגונים, ריקודים, ראו את האושר על פניהם של כלל הנערים. הנערות זכו לתכניה מרתקת עם צוות מדריכות מסורות. כל אחד ואחת מבני ובנות המצווה יצא עם סל רוחני מלא, סל שילווה אותם לכל חייהם בעזרת השם".