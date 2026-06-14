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דקה אחר דקה | צפו

מקפץ על המסלול, נופל אל הוואדי - ועולה באש: תיעוד דרמטי של רגעי ההתרסקות בהודו

ברשתות החברתיות הופץ היום (ראשון) תיעוד ממצלמות אבטחה המראות את הרגע בו מטוס תובלה מסוג An-32 של חיל האוויר ההודי מתרסק בעת ניסיון נחיתה בתחנת חיל האוויר ג'ורהט באסאם ביום שבת | חמישה אנשי צוות איבדו את חייהם בתאונה | בהצהרה מטעם חיל האוויר נמסר כי החיל "מצטער עמוקות על אובדן חמישה אנשי צוות" בתאונה והבטיח תמיכה למשפחות השכולות בתקופה הקשה | צפו בתיעוד המלא (תעופה)

דקה אחר דקה: מהנחיתה ועד השריפה הגדולה
דקה אחר דקה: מהנחיתה ועד השריפה הגדולה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הודוהתרסקות מטוסמטוס תובלה
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