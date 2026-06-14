דקה אחר דקה | צפו מקפץ על המסלול, נופל אל הוואדי - ועולה באש: תיעוד דרמטי של רגעי ההתרסקות בהודו ברשתות החברתיות הופץ היום (ראשון) תיעוד ממצלמות אבטחה המראות את הרגע בו מטוס תובלה מסוג An-32 של חיל האוויר ההודי מתרסק בעת ניסיון נחיתה בתחנת חיל האוויר ג'ורהט באסאם ביום שבת | חמישה אנשי צוות איבדו את חייהם בתאונה | בהצהרה מטעם חיל האוויר נמסר כי החיל "מצטער עמוקות על אובדן חמישה אנשי צוות" בתאונה והבטיח תמיכה למשפחות השכולות בתקופה הקשה | צפו בתיעוד המלא (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 15:02