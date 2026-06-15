היחידה שקלטה? ההודעה המעניינת של הבכירה האירופית על ההסכם

מנהיגי המדינות המובילות באירופה ובעולם פרסמו הצהרה משותפת שבה הגדירו את ההבנות שהושגו בין ארצות הברית לאיראן כהזדמנות לייצוב האזור והכלכלה העולמית.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, נשיא צרפת עמנואל מקרון, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ וראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני קראו להשלמה דחופה של ההסכם. המנהיגים הבהירו בהודעתם כי זה חיוני כעת שהמשא ומתן המפורט יסוכם והסכם זה ייושם במהירות ובאופן מקיף.

המדינות הביעו נכונות לתמוך באופן פעיל בפתיחתו המלאה של מצר הורמוז ללא תנאים או מגבלות, לרבות באמצעות משימה הגנתית ועצמאית לחלוטין כדי להרגיע את השיט המסחרי ולבצע פעולות פינוי מוקשים. המנהיגים האירופים הדגישו כי הם מוכנים לפעול על מנת להבטיח שאיראן לא תשיג לעולם נשק גרעיני, ובמקביל אישרו מחדש את השלמות הטריטוריאלית של לבנון.

דונלד טראמפ נשיא ארצות הברית

ההצהרות הללו נמסרו בעקבות הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השגת הסכם ראשוני שמטרתו לסיים את העימות הצבאי באזור ולפתוח מחדש את נתיב השיט החיוני. טראמפ כתב בחשבונותיו ברשתות החברתיות כי המצור הימי האמריקני על נמלי איראן יוסר באופן מיידי ופנה לחברות הספנות בהצהרה "ספינות העולם, התניעו את המנועים שלכם". לדבריו, המצר יחזור לפעילות ביום שישי הקרוב, עם החתימה הרשמית על מזכר ההבנות, כאשר הימים הקרובים יוקדשו לניקוי המים ממוקשים.

טראמפ הבהיר כי המצר ייפתח מחדש ללא כל תשלום, ואילו גורמים רשמיים בטהרן נמנעו מלהתייחס לפרטים הללו.

קיר סטארמר ראש ממשלת בריטניה

ראש ממשלת בריטניה סטארמר הוסיף באופן פרטני כי ההסכם מהווה "צעד חשוב ביותר קדימה בסיום המלחמה, הבטחת היציבות האזורית ופתיחתו מחדש של מצר הורמוז", ותבע את השבת חופש השיט ללא אגרות.

עמנואל מקרון נשיא צרפת

נשיא צרפת מקרון הבטיח כי כוח משימה ימי משותף של ארצו ושל בריטניה מוכן לסייע במשימה, והצהיר כי "חידוש תנועת השיט המרחבי, ללא הגבלה או אגרה, הוא תנאי חיוני ליציבות האזורית ולכלכלה העולמית".

פרידריך מרץ קנצלר גרמניה

קנצלר גרמניה מרץ בירך על פריצת הדרך הדיפלומטית שתוכל "לסלול את הדרך לקראת כלכלה עולמית נמרצת יותר ומזרח תיכון מאובטח יותר".

אורסולה פון דר ליין נשיאת הנציבות האירופית

מנגד, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין פרסמה אזהרה וציינה כי "התלות באנרגיה הפכה לנשק". פון דר ליין הדגישה כי המדינות החברות באיחוד האירופי "חייבות לגוון את נתיבי האספקה שלנו ולפתח מסדרונות ייצוא חלופיים כדי לגוון הרחק מצוואר הבקבוק של הורמוז".

מדובר באמירה חשובה מצידה של נשיאת אירופה, שמדגישה את הצורך בנטרול האיום העולמי של איראן באמצעות מצרי הורמוז בעתיד.

רג'פ טאיפ ארדואן נשיא טורקיה

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הצטרף גם הוא למברכים והביע תקווה כי המתווה החדש יוביל לכינונו של שלום יציב ובר קיימא במזרח התיכון. התמיכה בהסכם הייתה משמעותית גם במדינות אסיה, התלויות באספקת הנפט מהמפרץ הפרסי באופן נרחב יותר ממדינות אירופה.

וינסטון פיטרס שר החוץ של ניו זילנד

שר החוץ של ניו זילנד, וינסטון פיטרס, מסר כי "ההפרעה למצר הורמוז גרמה להשפעות חמורות על כלכלת ניו זילנד", ובירך על הצעדים שישיבו את האמון בשרשראות האספקה המרכזיות.

סנאה טקאיצ'י ראש ממשלת יפן

ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, הדגישה כי ארצה מייבאת כ-95 אחוזים מהנפט שלה מהמזרח התיכון, וכי היא מקווה כי "ניווט חופשי ובטוח במצר הורמוז אכן יובטח".

השייח' מוחמד בן עבדולרחמן אל תאני ראש ממשלת קטאר

ההבנות הנוכחיות מהוות רק שלב ראשון לקראת פתרון הסוגיות המורכבות ביותר, ובהן עתיד תוכנית הגרעין של איראן והמעמד הקבוע של המצר. נושאים אלו צפויים לעמוד במרכזו של סבב שיחות אינטנסיבי שיימשך לפחות 60 ימים לאחר החתימה ביום שישי. ראש ממשלת קטאר, השייח' מוחמד בן עבדולרחמן אל תאני, אשר ארצו תיווכה במגעים לצד פקיסטן, מסר כי דוחה מצפה מהצדדים לפעול "ברוח חיובית ובונה שתסייע לגבש את ההתקדמות הזו ולבנות עליה".

היחידה שטרם התבטאה בנוגע להסכם באופן רשמי היא ישראל, זו שמתווה טראמפ ישפיע עליה ככל הנראה יותר מכל מדינה אחרת באזור.

בישראל מאמינים כעת בעקבות המלחמה כי נוצר צורך חיוני ודחוף "לעקוף" את הורמוז, בכדי למנוע מאיראן את היכולת לאיים על הכלכלה העולמית בעתיד באמצעות המצר.