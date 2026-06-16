תרגיל מסריח: הדמוקרטים ניסו לעבוד על הבוחרים - כך זה הסתיים

מנהלת הבחירות במדינת אלסקה בארצות הברית פסלה את מועמדותו של דן ג'יי. סאליבן, שהתמודד על מושב בסנאט האמריקני. החלטת הפסילה התקבלה בעקבות קביעת הרשויות כי הרישום בוצע בניסיון לבלבל את קהל הבוחרים, בשל הדמיון המוחלט לשמו של הסנאטור הרפובליקני המכהן במדינה, דן ס. סאליבן.

בהודעה הרשמית מטעם מנהלת הבחירות נכתב כי "הצהרת מועמדות שהוגשה במטרה לבלבל או להטעות בוחרים ולפגוע בהוגנות הפתק אינה כדין". ראש המנהלת הוסיפה בהחלטתה כי המועמדות "לא הוגשה בתום לב במטרה אמיתית להתמודד על התפקיד", אלא נעשתה "במטרה לבלבל או להטעות וכך לפגוע בהוגנות או בנייטרליות של הפתק".

בין הנימוקים שפורסמו נגד המועמד צוין כי הוא נרשם כחבר במפלגה הרפובליקנית רק ימים ספורים לפני שהגיש את טפסי המועמדות שלו. כמו כן, נמצא כי הוא מעסיק יועץ פוליטי המזוהה עם המפלגה הדמוקרטית, עיצב אתר אינטרנט לקמפיין הדומה לאתרו של הסנאטור המכהן, וניסה לרשום את עצמו תחת שם זהה לחלוטין לחבר הקונגרס הנוכחי.

פסילתו של המועמד מותירה כעת נציג אחד בלבד בשם זה במערכת הבחירות הנוכחית באלסקה. המרוץ לסנאט במדינה נחשב לצמוד במיוחד, כאשר הסקרים האחרונים מציגים הובלה קלה לטובת המועמדת הדמוקרטית מרי פלטולה. למועמד שנפסל עומדת הזכות להגיש ערעור על החלטת הרשויות במהלך החודש הקרוב.

נציגי המפלגה הרפובליקנית באלסקה האשימו את היריבים הדמוקרטים בניסיון מכוון להציב מועמד פיקטיבי במטרה לגרוע קולות מהסנאטור המכהן ובכך לסייע למועמדת מטעמם. מרי פלטולה ודן ג'יי. סאליבן הכחישו את קיומו של תיאום כלשהו ביניהם, והמועמד שנפסל טען להגנתו כי ביקש להתמודד על התפקיד הציבורי כשהוא פועל בתום לב.