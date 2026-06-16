סוכנויות המודיעין של ארצות הברית גיבשו באחרונה הערכה אסטרטגית דרמטית, המצביעה על מהפך מאזן הכוחות במזרח התיכון.

על פי הממצאים, הרפובליקה האסלאמית של איראן השיגה יכולת מוכחת לחסום לחלוטין ובאופן עצמאי את מצר הורמוז בכל רגע נתון, בעקבות ההסכם עליו חתם טראמפ. המשמעות המיידית היא הענקת מנוף לחץ חסר תקדים לטבעת החנק של טהרן על עורק האנרגיה העולמי, המאפשר לה להסב נזק אנוש לכלכלה הבינלאומית.

גורמים רשמיים בוושינגטון המעורים בפרטי הדוחות המודיעיניים מודים כי מדובר בתבוסה אסטרטגית מהדהדת של כושר ההרתעה המערבי. אחד המקורות הבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים את גודל ההישג האיראני כאשר אמר כי "העברנו כעת לאיראן שליטה בפועל על המצר – נשק חזק יותר מכל פצצה גרעינית". הניצחון האיראני במערכה הימית הנוכחית משנה מהיסוד את תפיסת ההפעלה של המשטר לגבי היכולת לכפות את רצונו על הקהילה הבינלאומית בעתיד.

הדומיננטיות האיראנית החדשה אינה מוגבלת רק למצר הורמוז, אלא מתרחבת לכדי איום כלכלי כולל המשולב עם זרועות הפרוקסי שלה. על פי מידע מודיעיני רגיש, טהרן כבר התוותה תוכנית מגירה המוגדרת כ"אופציה גרעינית" כלכלית למקרה שהמשא ומתן המדיני מול ארצות הברית ייקלע למבוי סתום.

התוכנית מבוססת על הפעלת המורדים החות'ים בתימן לצורך חסימת מצר באב אל-מנדב, צעד שביחד עם סגירת מצר הורמוז יוביל לשיתוק מוחלט של הסחר הימי העולמי.

הערכות המודיעין הנוכחיות חושפות כי המלחמה האחרונה נבעה מחישוב שגוי חמור של ממשל טראמפ, שזלזל בנכונות האיראנית להסלים את המצב וסמך על השפעה סינית שאינה קיימת.

בכיר צבאי המעורב בתכנון המבצעי הגדיר את המצב הנוכחי כמחדל היסטורי ואמר כי "אובדן השליטה במצר יהיה המחדל הגדול ביותר של עידן זה מכיוון שזהו קלף שארצות הברית אינה יכולה להתמודד מולו מבלי להשקיע את כל כוחותיה". הוא הוסיף בנימה קודרת כי "כעת אין דרך לבטל את המצב במצר מבלי לרכז כוח מסיבי".

הניצחון האיראני בשטח נשען על העובדה כי המדינה הצליחה לשמר את מרבית המערך הצבאי שלה, הכולל טילים, כטב"מים ומאות סירות תקיפה מהירות הממשיכות לאיים על נתיבי השיט. בניגוד לציפיות המוקדמות בארצות הברית, טהרן משקמת את תעשיית הייצור הצבאי שלה בקצב מואץ וכבר חידשה את פס הייצור של כלי טיס בלתי מאוישים. יכולת זו אפשרה לאיראן להוכיח כי היא מסוגלת לפגוע בתשתיות אנרגיה חיוניות של מדינות המפרץ מבלי לשחוק את עוצמתה הצבאית.

מנגד, הנשיא דונלד טראמפ ניסה להפחית מעוצמת האירוע והצהיר במהלך פסגת המנהיגים כי המצר כבר פתוח באופן חלקי וייפתח לחלוטין ביום שישי הקרוב עם חתימת הסכם המסגרת. טראמפ ציין כי "ביום שישי, הוא יהיה פתוח לחלוטין", והוסיף כי "אני לא חושב שנצטרך עזרה רבה, כי יש לנו הסכם שבו הוא הולך להיות פתוח, והוא ללא אגרה. היה לנו ויכוח קטן על זה; הוא ללא אגרה". עם זאת, הנשיא נמנע מלספק תשובות לשאלה כיצד ההסכם ימנע מאיראן לחזור על המהלך.

בכירי הממשל האמריקני מנסים כעת להתנות את הסרת המצור הימי והענקת ההטבות הכלכליות לאיראן בהמשך שמירה על חופש השיט במצר לאורך זמן. פקיד אמריקני בכיר הסביר את האסטרטגיה ואמר כי אם איראן "מבצעת, ההקלה ומינוף אמריקני מחזיק לאורך כל הדרך". למרות הצהרות אלו ודבריו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס לפיהם איראן מאבדת את המינוף שלה, מומחי ספנות מעריכים כי החשש מפני היכולות האיראניות ישאיר את היקף התנועה הימית במצר נמוך במיוחד במשך חודשים ארוכים.