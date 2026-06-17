כוחות צבא ארצות הברית יירטו והשמידו בימים האחרונים מספר כלי טיס בלתי מאוישים ששיגר משמרות המהפכה של איראן לעבר כלי שיט מסחריים במצר הורמוז, כך לפי דיווח ברשת NBC.

למרות הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, משמרות המהפכה ביצעו ירי השפלה לעבר ספינות אמריקניות במהלך כל הימים האחרונים.

גורם רשמי בממשל האמריקני מסר כי התקפות המל"טים בוצעו מדי לילה מאז חתימת מזכר ההבנות הדיגיטלי בין המדינות ביום ראשון.

כל המטרות הושמדו בהצלחה על ידי הכוחות האמריקניים הפועלים באזור, ולא דווח על נזק לרכוש או על נפגעים בקרב אנשי הצוות.

​במקביל לתקריות, חברת המעקב הימי טנקר-טראקרס דיווחה כי מיכליות נפט איראניות החלו לצאת מהמפרץ הפרסי, אזור שבו קיימו כוחות הצי האמריקני מצור ימי קשוח עד להכרזה על ההסכם הנוכחי.

​הנשיא דונלד טראמפ התייחס להסכם בחשבון המדיה החברתית שלו והצהיר כי "איראן הסכימה לעולם לא לשאוף לנשק גרעיני", דבר שאיראן מצהירה עליו מאז ומעולם - כולל בהסכם עליו חתמה מול אובמה ב-2015.

הנשיא האמריקני דחה בפרסום דיווחים שונים לפיהם ארצות הברית תעביר לממשל האיראני סכום של שלוש מאות מיליון דולרים במסגרת ההבנות, וכינה את הטענות הללו "חדשות כזב". לדבריו, ההסכם מונע מטהרן להשיג יכולת גרעינית בעתיד.

​בעקבות ההסכם הזמני שהושג בין המדינות, הלילה (רביעי) הודיעה שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, על הקלת אזהרת המסע של המדינה לישראל, לבחריין, לכווית, לקטאר ולאיחוד האמירויות הערביות. וונג הבהירה כי רמת האזהרה הרשמית תרד ומעתה ההנחיה לאזרחים תשתנה מ"אל תסעו" ללשון של "בחנו מחדש את הצורך בנסיעה".

עם זאת, שרת החוץ הדגישה כי על האוסטרלים להמשיך ולדחות נסיעות שאינן חיוניות למדינות המפרץ, שכן המצב הביטחוני עלול להשתנות במהירות וללא התרעה מוקדמת.