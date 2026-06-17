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לא אבדה התקווה?

המחוקקים זועמים: זהו הסיכוי האחרון לחסום את ההסכם של טראמפ

על פי החוק האמריקני, הקלת סנקציות על איראן ואישור הסכמים מדיניים מחייבים פנייה לאישור הקונגרס | לא מעט רפובליקנים כבר אמרו כי יבחנו את נוסח ההסכם ויחליטו הם אם לאשרו או לדחותו | בינתיים, טראמפ ממשיך לשמור את הקלפים צמודים - אך ייתכן שלא לאורך זמן (מדיני)

טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

המחוקקים בגבעת הקפיטול מביעים זעם על חוסר הוודאות סביב הסכם הביניים החדש עם , אך נערכים לנצל את מה שמסתמן כסיכוי האחרון שלהם לחסום את המהלך של הנשיא .

על פי חוק סקירת הסכם הגרעין משנת 2015, הממשל מחויב להגיש כל הסכם לבחינת הקונגרס לפני שיוכל להקל בסנקציות, דבר המאפשר למחוקקים לנסות ולבלום חלקים מהעסקה.

בימים האחרונים הדגיש הסנאטור לינדזי גראהם כי כל הסכם עם איראן יעבור בהכרח לבחינת הקונגרס, לו הזכות הבלעדית להחליט אם לאשר או לדחות הסכמים מדיניים.

​מנהיג המפלגה הדמוקרטית בסנאט, צ'אק שומר, תקף בחריפות את ההתנהלות ואמר כי "נאמר לנו עשרות פעמים שהמלחמה הסתיימה ועשרות פעמים התאכזבנו". שומר קרא לקיים תדרוך מסווג מיידי והוסיף כי "עברו יומיים מאז שטראמפ טען שהגיע ל'הבנה' עם איראן והוא עדיין לא פרסם פרטים... על מהי באמת".

​הביקורת אינה מוגבלת לדמוקרטים בלבד, וגם בכירי המפלגה הרפובליקנית מודים כי הם נותרו באפילה.

מנהיג המפלגה הרפובליקנית בסנאט, ג'ון ת'ון, ציין כי חבריו לוחצים לקבל את נוסח מזכר ההבנות, והצהיר כי "אנחנו מנסים להבין את זה". ת'ון הוסיף כי "מאז שאני בתפקיד הזה, לא הייתה לנו את הבעיה הזו". הסנאטור הרפובליקני תום טיליס הצטרף לביקורת ואמר כי "אם זו עסקה סודית, איך אני יכול להתייחס אליה ברצינות?".

​טראמפ, השוהה בוועידת ה-G7 בצרפת, הבהיר כי לא תכנן תחילה להעביר את מזכר ההבנות לקונגרס, אך שינה את דעתו ואמר כי "אני אוהב את הרעיון".

הנשיא הדגיש כי הוא מעוניין להמתין עד לאחר טקס החתימה הרשמי המתוכנן ליום שישי, וכי הוא עדיין מתעקש שאיראן תנטוש לחלוטין את תוכנית הנשק הגרעיני שלה.

איראןדונלד טראמפהסכם עם איראן

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