מרחץ דמים בשדות הזהב: מצרים פתחה במלחמה חשאית על הגבול?

כורי זהב בסודן ( צילום: שאטרסטוק )

ביום שלישי האחרון, השלווה בשדות הזהב המסורתיים של ג'בל אל-עוקיידאת, צפון-מזרחית לעטברה שבסודן, הופרה בבת אחת.

לפחות 15 בני אדם נהרגו ומעל ל-50 נפצעו בסדרת תקיפות אוויריות קטלניות שפגעו באתר כריית זהב סמוך לגבול עם מצרים. עדי ראייה וכורים בשטח מדווחים כי כלי טיס בלתי מזוהים, שככל הנראה היו כטב"מים, שיגרו שלושה טילים לעבר אתרי הכרייה. לפי עדויות מהשטח, האזור היה תחת מעקב צמוד במשך שבוע לפני התקיפה, כאשר כלי טיס צילמו את האתרים לפני שהחלו בהפצצה המדויקת. "המטוס ירה שלושה טילים, מה שגרם לעשרות הרוגים ופצועים", סיפר אחד הכורים ששרד את התופת. סרטונים שהופצו מהזירה מראים שרידי מתכת של הטילים ומסגד קטן שהקימו הכורים ונהרס כליל בהפצצה.

התקיפה במכרות הזהב - צילום: רשתות חברתיות התקיפה במכרות הזהב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32

הכורים הסודאנים וגורמים פוליטיים מקומיים אינם מהססים ומפנים אצבע מאשימה ברורה: צבא מצרים הוא שעומד מאחורי הטבח.

לטענתם, התקיפה בוצעה תחת העמדת פנים שהכורים פלשו לשטחים המקושרים לחברות כרייה מצריות. בעוד שבעבר נרשמו תקריות בין כוחות קרקעיים מצריים לכורים סודאנים, מדובר בהסלמה דרמטית וחסרת תקדים לשימוש בהפצצות מהאוויר בתוך שטח סודן.

האימה בשטח הובילה למנוסה המונית של כ-6,000 כורים מהאזורים המופצצים לכיוון שוק אל-אנסארי, המרוחק כ-200 קילומטרים משם. בזמן שהפצועים פונו במשאיות לבתי חולים במצב קשה, נשמעת ביקורת חריפה כלפי שלטונות סודן.

מפלגת העם הסודאנית גינתה את התקיפה ומתחה ביקורת נוקבת על "שתיקת הרשויות" אל מול טבח בכורים לא חמושים בתוך שטח ריבוני.

נכון לרגע זה, אף גורם רשמי לא נטל אחריות על התקיפה, אך המתח בגבול הסודאני-מצרי הגיע לנקודת רתיחה שמאיימת להצית סכסוך גדול בהרבה סביב "הזהב של המדבר".