סיוט מהסרטים: סוכן נדל"ן גילה בית מפוצץ בנחשים | צפו

סוכן הנדל"ן כריסטופר וייט מארקנסו הגיע להציג בית למכירה באקרנסו ללקוחות פוטנציאליים, אך גילה שהנכס כבר "נתפס" על ידי דיירים בלתי צפויים – עשרות נחשים.

וייט סיפר כי בתחילה הכול נראה רגיל. "כשהגעתי לבית התייחסתי לזה כיום עבודה רגיל. יצאתי מהרכב, הסתובבתי סביב הבית ואז חזרתי לרכב כדי לבדוק את פרטי הנכס. באותו רגע הסתכלתי לעבר המרפסת", אמר ל-USA Today.

בסרטון שצילם נראו נחשים סמוך לדלת הכניסה, תלויים בגג המרפסת ומסתתרים בתוך לוח חשמל ישן. "הייתי חייב לומר לקונה שלי שאני ממש לא מתכוון להראות את הבית הזה", כתב וייט באינסטגרם.

המומחים זיהו את הזוחלים כנחשי חולדה שחורים, מין שאינו ארסי ונחשב מועיל לחקלאים בזכות יכולתו לצמצם אוכלוסיות של עכברים ומכרסמים אחרים.