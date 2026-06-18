בהופעתו ברשת פוקוס ניוז, שפירו פתח בתיאור קודר של המסמך וטען כי מזכר ההבנות הזה נראה, לפי הטקסט בלבד, כמו אסון שאינו מממש אף אחת מהמטרות המרכזיות שהממשל הציב בראשית הדרך.

לדבריו, הממשל הגדיר במקור חמישה יעדים אסטרטגיים, אך כולם כשלו באופן חמור. היעד הראשון של אפס העשרה בתוכנית הגרעין נעלם לחלוטין מן ההסכם, ובמקום עצירה של תוכנית הטילים הבליסטיים, נרמז כי איראן אף יכולה להמשיך להחזיק בהם כמשקל נגד למדינות אחרות באזור.

שפירו הדגיש כי המדיניות הנוכחית מאפשרת לאיראן לשמר את יכולותיה הצבאיות והגרעיניות כמעט ללא מחיר משמעותי, מה שמערער את כל התפיסה האסטרטגית של ארצות הברית במזרח התיכון.

מעבר לסוגיית הגרעין והטילים, הוא מתח ביקורת חריפה גם על היעדר התייחסות לתמיכה האיראנית בטרור, נושא שלא נכלל כלל במסגרת העסקה המתגבשת.

עוד חשף פרט מטריד בנוגע לחופש הניווט במצרי הורמוז, שלפיו במקום הבטחה למעבר חופשי ובלתי מוגבל, ההסכם כולל אפשרות שאיראן ולעומאן יוכלו לבחון גביית אגרות מעבר לאחר תקופה של 60 יום.