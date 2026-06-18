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"אסון מוחלט": בן שפירו חושף את הכניעה המשפילה של ארה"ב לאיראן

הפרשן השמרני בן שפירו מציג ניתוח חריף של הסכם הגרעין המסתמן, וטוען כי הממשל האמריקאי זנח את כל הקווים האדומים שהציב לעצמו בתחילת הדרך | לדבריו, מזכר ההבנות הוא כניעה מוחלטת שמשאירה את העולם תחת איום גרעיני וטרוריסטי (חדשות בעולם)

בן שפירו- טראמפ (צילום: מסך מתוך העמוד הרשמי של שפירו)

בהופעתו ברשת פוקוס ניוז, שפירו פתח בתיאור קודר של המסמך וטען כי מזכר ההבנות הזה נראה, לפי הטקסט בלבד, כמו אסון שאינו מממש אף אחת מהמטרות המרכזיות שהממשל הציב בראשית הדרך.

לדבריו, הממשל הגדיר במקור חמישה יעדים אסטרטגיים, אך כולם כשלו באופן חמור. היעד הראשון של אפס העשרה בתוכנית הגרעין נעלם לחלוטין מן ההסכם, ובמקום עצירה של תוכנית הטילים הבליסטיים, נרמז כי איראן אף יכולה להמשיך להחזיק בהם כמשקל נגד למדינות אחרות באזור.

שפירו הדגיש כי המדיניות הנוכחית מאפשרת לאיראן לשמר את יכולותיה הצבאיות והגרעיניות כמעט ללא מחיר משמעותי, מה שמערער את כל התפיסה האסטרטגית של ארצות הברית במזרח התיכון.

מעבר לסוגיית הגרעין והטילים, הוא מתח ביקורת חריפה גם על היעדר התייחסות לתמיכה האיראנית בטרור, נושא שלא נכלל כלל במסגרת העסקה המתגבשת.

עוד חשף פרט מטריד בנוגע לחופש הניווט במצרי הורמוז, שלפיו במקום הבטחה למעבר חופשי ובלתי מוגבל, ההסכם כולל אפשרות שאיראן ולעומאן יוכלו לבחון גביית אגרות מעבר לאחר תקופה של 60 יום.

טראמפ חותם על מזכר ההבנות עם איראן (צילום: מסך)

במקביל, כך לדבריו, איראן כבר נהנית מהקלות בסנקציות ומיכולת מוגברת לייצוא נפט, כאשר נתוני השוק מצביעים על מחיר של כ 75.94 דולר לחבית, שמספק לטהרן חיזוק כלכלי משמעותי כבר בשלבים הראשונים של יישום ההבנות.

במוקד הביקורת שלו שפירו הפנה אצבע מאשימה ישירות לאנשי הנשיא, ששימשו בצוות המשא ומתן, וטען כי לדעתו הם לא שירתו היטב את הנשיא.

לטענתו, הכישלון בגיבוש הסכם שמספק יציבות וביטחון נובע מניהול לקוי של המגעים שהוביל למסמך רופף - שפירו חתם את הריאיון ואמר: המסמך הזה מעניק לאיראן הישגים נרחבים ללא תמורה ממשית.

דונלד טראמפהסכם עם איראןבן שפירומשטר האייתולותמבצע שאגת הארי

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