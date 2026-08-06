איראן שיגרה אזהרה חריפה למדינות המפרץ כי כל תקיפה אמריקאית חדשה בשטחה תגרור תגובה צבאית קשה נגד מתקני אנרגיה ותשתיות באזור. האיום האיראני מופנה באופן ישיר ופרדוקסלי דווקא כלפי אותן מדינות עצמן איתן מנהלת טהרן משא ומתן וסבב שיחות דיפלומטיות נרחב, בהן סעודיה, קטר וטורקיה, תוך החרגת פקיסטן ממוקד הלחץ הישיר על מתקני האנרגיה.

מדובר בניסיון של איראן לשנות את המשוואה ולהעלות את רף האיום כלפי ארה"ב, ניסיון שככל הנראה מצליח, שכן בימים האחרונים דווח מספר פעמים על סדרת תקיפות במצרי הורמוז, בנוסף לתקיפה אחת שבוצעה נגד בסיס אמריקני בכוויית, עד כה ללא כל תגובה מצד ארה"ב.

איראן עושה שימוש במדינות המתווכות כדי שאלו תפעלנה לחץ ישיר על ארה"ב להימנע ממתקפה, כשם שעשתה סעודיה כאשר מנעה את המתקפה הגדולה שתוכננה.

המסרים הועברו במהלך סדרת שיחות שניהל שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עם מקביליו באזור. דיפלומט בכיר ציין כי עראקצ'י הבהיר בשיחות כי "אנחנו מוכנים להגיב, אבל מציאת פתרון דיפלומטי היא הדרך הטובה ביותר למנוע הסלמה נרחבת והרס ברחבי האזור." טהרן מנסה לנצל את החשש האזורי מפני הרס נרחב כדי להפעיל לחץ עקיף על וושינגטון.

מקור במפרץ אישר את תוכן המסרים הקשים שהועברו ממנהיגי איראן. לדברי המקור, "האזהרה האיראנית הייתה חד-משמעית: אם אמריקה תכוון לתשתיות של איראן, הם יגיבו בתקיפת מתקני אנרגיה במפרץ ויעדים אזוריים אחרים." בעקבות הלחץ האיראני, שוחח יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודחק בו להשהות את הפעולה הצבאית ולפנות לאפיק דיפלומטי.

גורם איראני רשמי הבהיר כי טהרן לא תהסס לגבות מחיר כבד אם תותקף על ידי כוחות אמריקאיים. הגורם הדגיש כי "האויב ממשיך לאיים על תשתיות איראניות. אם איראן תספוג נזק, היא תגרום לנזק גדול בהרבה בתמורה." האיומים כוללים פגיעה ברשתות חשמל, מתקני מים, שדות נפט ונתיבי תחבורה ברחבי המפרץ.

עד כה כאמור נמנעה ארצות הברית בימים האחרונים מלבצע תקיפה כלשהי באיראן, בדרך לחתימה על הסכם כניעה נוסף, הפעם בסוגיית הורמוז.