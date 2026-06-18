הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (חמישי) הודעה ברשתות החברתיות שלו, בה הוא מגיב בזעם על הביקורת הציבורית הגוברת מול מזכר ההבנות שנחתם עם איראן. בהודעה נוקבת, תקף הנשיא את מבקריו והגדיר אותם כ"טיפשים", "קנאים" או "אנשים רעים".

"הטיפשים האלה, שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק כלפי איראן, בזמן ששוק המניות הגיע זה עתה לשיא כל הזמנים ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, או אנשים רעים, או טיפשים", כתב טראמפ בפוסט שעורר סערה רבה. הנשיא סיים את דבריו בקריאה המוכרת: "הופכים את אמריקה לגדולה שוב!!! הנשיא דונלד ג'יי. טראמפ."

התגובה של טראמפ

סערת הביקורת מול ההסכם

התגובה הסוערת של טראמפ מגיעה על רקע ביקורת חריפה מצד גורמים רבים בארצות הברית ובעולם על מזכר ההבנות עם איראן. בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית, הזעם שובר שיאים: אמש נתלה שלט חוצות ענק במונסי מול הסופרמרקט החרדי הפופולרי, עליו נכתב ביידיש "טראמפ איז א פערד" (טראמפ הוא חמור).

גם בישראל עוררה העסקה ביקורת נוקבת. השר מיקי זוהר מסר בריאיון כי "ישראל הייתה לא רק קיימת ונוכחת בכל מצב, אלא היינו מכים באיראן באופן כזה שלא היה להם חשמל, מים ואוכל - אם היינו רוצים". לדבריו, ההחלטה שלא לנחית מכה קטלנית על משטר האייתוללות נבעה מכיבוד לברית עם ארצות הברית.

השלט הענק במונסי - טראמפ חמור ( צילום: רשתות חברתיות )

טראמפ: "ההסכם חזק מאוד"

בניגוד לביקורת, טראמפ עצמו מתעקש כי מדובר ב"הסכם חזק מאוד". בפגישתו עם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי במטה האו"ם, הצהיר הנשיא כי "רוב האנשים אוהבים את ההסכם הזה, השווקים אוהבים את העסקה הזו ואין מי שיודע טוב יותר מהשווקים".

עם זאת, טראמפ הבהיר כי מדובר במזכר הבנות ולא בהסכם סופי, והוסיף אזהרה: "זה מזכר הבנות, ואם לא אוהב את זה - נחזור לירות אחד על השני". הנשיא הדגיש כי "אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי אנחנו נחזור להפציץ באיראן".

באיראן, לעומת זאת, חוגגים את מה שהם רואים כניצחון דיפלומטי. יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד-באקר קאליבאף חשף בריאיון לטלוויזיה האיראנית כי "כאשר ישראל תקפה בדאחיה, איימנו על ארה"ב והצבנו אולטימטום: יש לקבל את דרישותינו, אחרת נגיב". לדבריו, "טראמפ נאלץ לפרסם ציוץ ולומר לנתניהו שעליו לעצור את האש".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

השווקים מגיבים בחיוב

טראמפ מצביע על התגובה החיובית של השווקים הפיננסיים כהוכחה לנכונות ההסכם. לדבריו, "אם זה היה נמשך, העולם יכל להיכנס למיתון עולמי. יש לנו שוק חזק, מחירי הנפט צוללים". הנשיא הדגיש את חשיבות ההסכם למשק העולמי ולשווקים הפיננסיים.

על פי מזכר ההבנות, איראן תקפיא את העשרת האורניום למשך 12-15 שנה, תאפשר פיקוח בינלאומי מוגבר על המתקנים הגרעיניים, ובתמורה תוסרנה הסנקציות בהדרגה. עם זאת, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר בבייג'ינג כי ארצו תסכים רק ל"הסכם הוגן ומקיף" - ביטוי המתפרש באיראן כדרישה להסרה מוחלטת של כל הסנקציות.

הסערה סביב ההסכם ממשיכה להתגבר, כאשר מצד אחד טראמפ מצביע על הישגים כלכליים, ומצד שני הביקורת הציבורית - במיוחד בקרב הקהילה היהודית - מתחזקת.