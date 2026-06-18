צעיר בן 18 מהודו נהרג לאחר שכרכרה רתומה לסוס דהרה ללא שליטה בסנטרל פארק בניו יורק, התנגשה בכרכרה אחרת והתהפכה.

הצעיר, רומאנץ' מהאג'אן, נפל מהכרכרה ונפצע באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים.

משטרת ניו יורק מסרה כי החקירה עדיין נמשכת, וכי טרם ידוע מה גרם לסוס להיבהל. לפי מידע ראשוני שהציג איגוד נהגי הכרכרות המקומי, הנהג ככל הנראה התרחק מעט מהסוס כדי לצלם את הנוסעים.

ארגון שימור סנטרל פארק הביע זעזוע ממותו של הצעיר ומסר: "אנחנו הרוסים לחלוטין לשמוע שרומאנץ' מהאג'אן, המבקר בן ה-18 שנפצע בתקרית הכרכרה, מת מפצעיו".

האירוע הצית מחדש את הוויכוח סביב הפעלת כרכרות הסוסים בניו יורק. ארגון שימור הפארק קרא שוב לאסור את פעילותן, וציין כי מדובר בתקרית השמינית הקשורה לסוסים באזור סנטרל פארק ב-13 החודשים האחרונים.