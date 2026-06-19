הטיפול בנוסע| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
8 שעות עיכוב
דרמה במטוס: הטיסה התעכבה בשל מזג האוויר, נוסע לקה בהתקף לב | צפו
עיכוב ממושך בטיסה של חברת הלואו קוסט מהונג קונג "הונג קונג אקספרס", הפך לדרמה בעקבות אירוע רפואי פתאומי של אחד הנוסעים | טיסה UO131 הופנתה לשנג'ן (SZX) במקום ליעדה המתוכנן עקב תנאי מזג אוויר קשים בהונג קונג | הנוסעים נותרו על הסיפון במשך כשמונה שעות, במקום טיסה שהייתה אמורה להימשך כשעה בנסיבות רגילות, מכיוון שהמטוס התעכב בנמל התעופה שנזן | במהלך ההמתנה, נוסע שדווח כי סבל ממחלת לב חלה והתעלף | בעקבות התקרית, צוותים רפואיים הוזעקו למטוס, והנוסע קיבל חמצן ועבר טיפול רפואי מקיף | צפו בתקרית (תעופה)
אא
כיכר השבת |
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