8 שעות עיכוב דרמה במטוס: הטיסה התעכבה בשל מזג האוויר, נוסע לקה בהתקף לב | צפו עיכוב ממושך בטיסה של חברת הלואו קוסט מהונג קונג "הונג קונג אקספרס", הפך לדרמה בעקבות אירוע רפואי פתאומי של אחד הנוסעים | טיסה UO131 הופנתה לשנג'ן (SZX) במקום ליעדה המתוכנן עקב תנאי מזג אוויר קשים בהונג קונג | הנוסעים נותרו על הסיפון במשך כשמונה שעות, במקום טיסה שהייתה אמורה להימשך כשעה בנסיבות רגילות, מכיוון שהמטוס התעכב בנמל התעופה שנזן | במהלך ההמתנה, נוסע שדווח כי סבל ממחלת לב חלה והתעלף | בעקבות התקרית, צוותים רפואיים הוזעקו למטוס, והנוסע קיבל חמצן ועבר טיפול רפואי מקיף | צפו בתקרית (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 14:20